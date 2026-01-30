Bomberos del Consorcio provincial de Toledo reclaman más efectivos ante la inseguridad que genera la falta de personal - EUROPA PRESS

TOLEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Toledo se han concentrado este viernes en el Plaza de Zocodover de la capital regional para reclamar un aumento de efectivos ante la falta de personal y la "inseguridad" que genera tanto para los propios bomberos como para la ciudadanía.

"La grave inseguridad que estamos padeciendo por la falta de efectivos está poniendo en grave peligro tanto a la ciudadanía como a los propios bomberos que estamos trabajando en las intervenciones", ha señalado en declaraciones a los medios el presidente de la Junta de Personal del Consorcio, Jesús Gómez.

En concreto, ha apuntado que hacen falta 94 bomberos que se deben sumar a los 250 efectivos que hay en la actualidad, para criticar la última Relación de Puestos de Trabajo aprobada por la Diputación de Toledo y señalar que de los 30 efectivos que se han aprobado 13 son para promoción interna y los 17 restantes son para cubrir las jubilaciones.

A preguntas de los medios, ha concretado que en las zonas donde más efectivos hacen falta son Talavera, Illesca y Santa Olalla, y que se han reunido varias veces con la Diputación para tratar este asunto pero que, hasta ahora, "no han dicho absolutamente nada" y están esperando a que les convoquen para seguir negociando.

Además, ha explicado que esta falta de personal ocasiona que cuando hay intervenciones en la misma área de actuación de algún parque, tenga que ir otro parque de otro servicio. "Con lo cual tarda mucho más en llegar a la intervención y eso provoca una demora efectiva".

A ello ha añadido que, al no haber dotaciones suficientes para abarcar toda la Diputación, les están "obligando" a hacer "muchas más guardias" para poder dar un trabajo efectivo a todo el servicio.

"Llevamos denunciando esta situación durante bastante tiempo, con lo cual la Diputación tiene que haber convocado las plazas hace bastante y no lo ha hecho y por eso nos hemos visto obligados a convocar esta manifestación", ha subrayado el presidente de la Junta de Personal del Consorcio.

A lo que ha añadido que si el Consorcio sigue sin hacerles caso seguirán llevando a cabo más manifestaciones y planteando más medidas de presión ante una situación que llevan padeciendo ya un par de años en los que la Diputación provincial ha hecho "caso omiso" a sus peticiones.