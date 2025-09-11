Bravo ironiza tras conocerse el CIS: "No es una noticia que Tezanos diga que el PP va fatal y el PSOE muy bien"

Archivo - El vicesecretario de Economía del PP, Javier Bravo, en una foto de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha ironizado asegurando que "no es una noticia que Tezanos diga que el PP va fatal y que el PSOE va muy bien".

Así se ha pronunciado Bravo este jueves en Toledo, a preguntas de los medios, después de conocerse que el Barómetro de Opinión del mes de septiembre realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene al PSOE como primera fuerza y aumentando a nueve puntos su ventaja sobre el PP, para el que pronostica su peor porcentaje de intención de voto de la legislatura.

"Lo sorprendente sería lo contrario", ha continuado Bravo, que ha aseverado que el PP conoce encuestas "de distintos medios y de distintas ideologías" que les son más favorables que las del CIS, al tiempo que ha recordado que su formación ha pasado de tener 89 a 137 diputados, afirmando que en caso de haber elecciones ahora "todo apunta a que estaríamos por encima de 150".

En todo caso, ha señalado que hay que tomar las encuestas "con cautela", tanto las positivas como las negativas, y ha aseverado que lo importante es que los españoles conozcan las propuestas de su partido.