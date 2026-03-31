Las brigadas de carreteras del Gobierno regional recogen 8.853 bolsas de basura y 132.000 kilos de residuos - JCCM

TOLEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las brigadas de carreteras del Gobierno regional recogen 8.853 bolsas de basura y 132.000 kilos de residuos de las cunetas y bordes de la Red regional de Carreteras.

El director general de Carreteras, David Merino, ha destacado que "los trabajos se han llevado a cabo en las vías de las cinco provincias, recorriendo toda la Red compuesta de 8.600 kilómetros y haciendo hincapié en aquellas carreteras que presentan una mayor suciedad por acumulación de basura en cunetas sobre todo en entornos más urbanos y en entornos rurales protegidos por el peligro de incendio".

Las brigadas asignadas han ido rotando entre las existentes de las zonas en las que se divide la Red regional de Carreteras y los recursos utilizados han sido los propios de las brigadas de carreteras, ha informado la Junta en nota de prensa.

Merino ha asegurado que "trabajamos en el control de la vegetación y podas selectivas lo que supone una inversión anual de 2,3 millones de euros y en la limpieza de residuos a los que dedicamos los medios propios que estimamos en un 25% de su dedicación". Asimismo, ha adelantado que "para este año 2026 vamos a invertir otros 2,3 millones en el tratamiento de márgenes y control de vegetación".

Se trata de unos trabajos, ha asegurado el titular de Carreteras, que "resultan esenciales para garantizar la seguridad vial y la funcionalidad de las infraestructuras viarias con el objetivo de asegurar que las carreteras se mantengan en condiciones óptimas para los miles de vehículos que se desplazan diariamente por nuestras vías".

Por ello, Merino ha resaltado y reconocido "el trabajo que realizan los operarios de las brigadas de la Red regional de Carreteras para mantenerlas limpias, llevando a cabo tanto tareas de desbroce y eliminación de vegetación, como recogida de la basura que se acumula en las cunetas".

En este sentido, el director general de Carreteras ha destacado que, junto a la eliminación de vegetación en los márgenes de las vías para mejorar la visibilidad y evitar obstrucciones, "se han recogido bolsas de basura de distinta naturaleza, botes de bebidas, plásticos, colillas, botellas de cristal, latas, pañales e, incluso, inodoros".

Merino ha apelado a "la colaboración ciudadana con el fin de conseguir que las cunetas se mantengan limpias entre todos y se reduzca los riesgos de incendio o accidente que puedan producirse en las vías".

De esta manera, ha solicitado "la cooperación de la ciudadanía para, junto a la Administración, tratar de evitar que la basura se acumule en las cunetas", especialmente en esta época del año "en que aumenta el riesgo de incendios y aumentan también los desplazamientos en coche por nuestras carreteras" y que "eviten arrojar por la ventanilla cualquier tipo de basura o cigarrillos que pueden llegar a suponer un problema de seguridad".