Buscan en Cabanillas del Campo (Guadalajara) al ganador de los 10 millones de euros del Eurojackpot de la ONCE - ONCE

GUADALAJARA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Cabanillas del Campo (Guadalajara) ha ganado un premio de 10 millones de euros del Eurojackpot de la ONCE sorteado este viernes 27 de noviembre.

El ganador tramitó su apuesta a través del portal de juego de las loterías sociales, seguras y responsables de la ONCE www.juegosonce.es, que reparte así el mayor premio nunca repartido por esta vía.

Según informa el grupo social, el vecino de la localidad próxima a Guadalajara jugaba con una suscripción siempre de los mismos números, que han resultado agraciados con la primera categoría del Eurojackpot, con cinco números + 2 soles.

Además de estos 10 millones de euros repartidos este viernes, el Eurojackpot de la ONCE ha dejado grandes premios este año en España. En junio repartió en Lleida un premio de 71 millones de euros para un único jugador, en este caso de la mano del vendedor Sergio Martín Aznar.

LOTERÍA EUROPEA

Eurojackpot es una lotería europea que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Y consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles.

El sorteo de Eurojackpot se celebra todos los martes y viernes en Helsinki, ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 de euros que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría.

La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Eurojackpot, como las demás loterías seguras, sociales y responsables de la ONCE se pueden adquirir a sus 21.300 vendedores y vendedoras, en www.juegosonce.es y en establecimientos autorizados.