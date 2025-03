Caballero llama a la "calma" ante la amenaza de aranceles de Trump al vino europeo: "El mundo es muy grande"

CIUDAD REAL 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha llamado a la "calma" ante la amenaza de aranceles de Donald Trump al vino europeo poniendo en valor la fortaleza del sector. "El mundo es muy grande" y "hay muchos países que pueden y que deben apreciar nuestros vinos", ha subrayado.

"Asustados no tenemos que estar, porque además el miedo lo que hace es paralizarnos y ante esta amenaza de Trump lo que no podemos hacer es quedarnos paralizados. Tenemos que actuar, tenemos que buscar nuevos mercados, tenemos que buscar nuevos espacios y nuevos consumidores donde situar nuestros vinos", se ha mostrado convencido Caballero desde Alcázar de San Juan donde se celebra la XIV edición del Concurso Regional de Vinos '1000 no se equivocan'.

Así, ha avanzado que la estrategia en la que se está trabajando desde el Gobierno de Castilla-La Mancha es en impulsar al sector, hacer una apuesta por la promoción, por el conocimiento y por la presencia en nuevos mercados. "El mundo es muy grande, hay muchos países sin duda que pueden y que deben apreciar nuestros vinos. Nuestros precios son muy competitivos y la calidad es del máximo nivel", ha enfatizado.

Es por ello, ha señalado el vicepresidente segundo, que si se cierran las puertas de los Estados Unidos, donde "Castilla-La Mancha tiene muy poca presencia", hay otros mercados "mucho más maduros, mucho más desarrollados y donde nuestros vinos pueden encontrar un espacio de comercialización con mayor valor añadido".