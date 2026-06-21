Caballero (PSOE) afirma que C-LM reclamará a Hacienda una financiación con más recursos y pactado con todas las CCAA

El secretario general del PSOE en la provincia de Ciudad Real, José Manuel Caballero, en atención a medios en Tomelloso. - PSOE C-LM

CIUDAD REAL 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero, se ha referido este domingo a la reunión que mantendrá Castilla-La Mancha este lunes con el Ministerio de Hacienda para abordar el modelo de financiación autonómica, y ha trasladado que "defenderemos que haya más recursos" y que sea un modelo "pactado por igual y al mismo nivel con todas las comunidades autónomas".

"Los 21.000 millones más que ha puesto el Gobierno de España a disposición de las autonomías nos parecen bien, pero no nos parece bien cómo se reparten", ha sostenido, en declaraciones a los medios de comunicación este domingo, antes de participar en la Asamblea del PSOE de Tomelloso (Ciudad Real), según ha trasladado el PSOE por nota de prensa.

Para Caballero, el modelo que surge de un acuerdo con un territorio y con un partido, con Cataluña y con Esquerra Republicana, es "injusto", por lo que ha incidido en que "nosotros no vamos a admitir un modelo que se haya pactado unilateralmente" y "al que los demás tengamos que sumarnos".

En este punto, ha asegurado que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha va a escuchar mañana las propuestas del Gobierno "porque es lo lógico", aunque ha insistido en que, "en todo caso, rechazamos la propuesta que ahora mismo existe y que está sobre la mesa".

"Queremos que se pacte el modelo con todas las comunidades autónomas", ha aseverado, "que se mantenga la cantidad de recursos nuevos que se han dispuesto por parte del Gobierno de España, pero que el modelo sea pactado por igual y al mismo nivel con todas las comunidades autónomas".

Asimismo, a preguntas de los periodistas, Caballero ha afirmado que "la decisión de convocar elecciones generales corresponde al presidente del Gobierno", pues así lo establece la Constitución Española "y la tenemos que respetar todos".

"Pero, lógicamente, a mí, como dirigente político y secretario de los socialistas en la provincia de Ciudad Real, me gustaría que las elecciones generales fueran antes que las municipales y autonómicas", ha añadido. A su juicio, "sería bueno para no mezclar los debates nacionales con los debates municipales y autonómicos que las elecciones generales fueran antes de las municipales y autonómicas", ha zanjado.