Cae una infraestructura estable dedicada al cultivo y distribución de marihuana en El Pozo de Guadalajara - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado una infraestructura dedicada al cultivo, elaboración y distribución de marihuana en una vivienda en El Pozo de Guadalajara. Se ha detenido a una persona y se han incautado más de 34 kilos de cogollos de marihuana listos para su distribución.

La operación 'Plantálamo', llevada a cabo por el Grupo Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, se inició gracias a la colaboración ciudadana, a raíz de las informaciones aportadas que alertaron de la posible existencia de una plantación de marihuana en una vivienda de una urbanización de la localidad.

Las gestiones practicadas por los agentes permitieron confirmar indicios compatibles con esta actividad ilícita, por lo que se solicitó la correspondiente autorización judicial para la entrada y registro del inmueble, ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Durante la intervención policial se descubrió una sofisticada instalación destinada al cultivo intensivo de marihuana, distribuida en distintas dependencias de la vivienda. Asimismo, se localizaron espacios habilitados para el secado, almacenamiento y preparación de la sustancia estupefaciente.

Como resultado del registro se intervinieron cerca de 35 kilos de cogollos secos de marihuana, además de sistemas de iluminación, ventilación y filtrado, básculas de precisión, máquinas de picado y envasado al vacío, así como diverso material relacionado con la preparación y distribución de la droga.

Los agentes también localizaron bolsas preparadas para su envío, dispositivos de localización GPS y material de embalaje y etiquetado, elementos que evidenciaban la presunta distribución de la sustancia mediante paquetería.

Asimismo, durante la inspección del inmueble se detectó una acometida ilegal a la red eléctrica destinada a abastecer la instalación, circunstancia que fue corroborada por técnicos de la compañía suministradora.

Como resultado de esta actuación fue detenido un varón de 27 años de edad, residente en la vivienda investigada, que fue puesto a disposición judicial junto con las diligencias instruidas.