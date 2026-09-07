Cae una organización criminal dedicada a la distribución de cocaína en las provincias de Albacete y Cuenca

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICIA NACIONAL - Archivo

ALBACETE 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Albacete ha llevado a cabo una investigación que ha culminado con la detención de doce personas integrantes de una organización criminal dedicada a la distribución de cocaína en las provincias de Albacete y Cuenca, operación en la que ha tenido también una participación destacada la Guardia Civil.

La investigación tuvo su punto de partida en el mes de noviembre del año 2025 cuando la Policía Nacional recibió información sobre la presunta actividad ilícita desarrollada por un grupo de personas asentadas en la localidad de Albacete. Estos individuos traficaban con cocaína en cantidades notorias, abasteciendo puntos de venta de droga de diversas localidades de la provincia.

Tan pronto se iniciaron las pesquisas, los investigadores se percataron de la complejidad que revestía la investigación ya que los miembros de la organización extremaban al máximo las medidas de seguridad con la finalidad de detectar si estaban siendo investigados. Este hecho, obligó a los investigadores a implantar novedosas medidas de investigación para la obtención de información referente a la actividad ilícita desarrollada por los miembros de la organización.

Conforme avanzaba la investigación se fue descubriendo una organización compleja y jerarquizada, con un claro reparto de tareas y asignación de roles, según ha informado la Policía en nota de prensa.

En el escalón más bajo de la organización se encontraban los distribuidores de droga, siendo estos traficantes de sustancias estupefacientes afincados en Albacete capital y en diferentes pueblos de las provincias de Albacete y Cuenca, como son La Roda, Casas de Juan Núñez, Mahora, Quintanar del Rey y Villanueva de la Jara.

Esta fase de la investigación, centrada en los puntos de venta de droga en diferentes localidades manchegas, se desarrolló junto con agentes de la Guardia Civil.

A finales de agosto, los investigadores detectaron que la organización criminal se encontraba preparando una importante operación de aprovisionamiento de droga de cara al inicio de la feria de Albacete.

Es por ello, que la Policía Nacional y la Guardia Civil llevaron a cabo un dispositivo policial conjunto que permitió la interceptación de un vehículo cargado con 4,5 kilogramos de cocaína, sorprendiendo 'in fraganti' a dos miembros de la organización en el interior de un taller, cuando estaban procediendo a extraer la droga de un compartimento oculto del vehículo en la que era transportada.

La cocaína intervenida hubiera supuesto decenas de miles de dosis para su consumo durante la Feria de Albacete.

Esta intervención policial fue el punto de inicio de un amplio dispositivo policial desplegado en diferentes localidades de las provincias de Albacete, Cuenca y Alicante, donde se llevaron a cabo nueve registros y la detención de otras diez personas integrantes de la organización criminal desmantelada.

Como resultado de la operación policial se incautaron las siguientes cantidades de drogas: 4.800 gramos de Cocaína, 42 gramos de Hachís, 245 gramos de Marihuana, 6 básculas de precisión, 15.000 euros en efectivo y cinco vehículos.