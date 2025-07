Calma tensa en la urbanización Calypo Fado donde los vecinos han vuelto a sus casas aún con el susto en el cuerpo

CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO), 18 (EUROPA PRESS)

Los vecinos de la urbanización Calypo Fado, entre en Casarrubios del Monte (Toledo) y Navalcarnero (Madrid), han vuelto a sus casas aún con el susto en el cuerpo, después de que el incendio forestal declarado este jueves en la localidad toledana de Méntrida afectara a alguna de sus viviendas, jardines, persianas o coches de la zona.

Una calma tensa que se vive en esta urbanización, cuyos moradores tuvieron que ser desalojados, pudiendo regresar a sus viviendas a lo largo de la madrugada. El incendio ya se encuentra en Nivel 1, por lo que se han levantado las medidas de confinamiento y de protección en la urbanización Calypo Fado, pero por sus calles se pueden ver vehículos de la Guardia Civil y algún camión de bomberos. Por sus cielos, sobrevuelan medios aéreos de extinción de incendios.

Ayer todo transcurrió "muy rápido" en esta urbanización situada entre la provincia de Toledo y de Madrid, según ha relatado Victoria Cardoso, que mora en la calle Benidorm, y que, como tantos vecinos, se vio obligada a salir corriendo por la cercanía de las llamas. Precisamente, una de sus vecinas ha visto como su jardín se quemaba, fuego que afectó también a otros enseres de la parcela.

Victoria, madre de un niño pequeño, ha contado que su pareja se quedó en la casa intentando con los vecinos "mojar todo" para evitar que entrara el fuego al jardín. "Pero llegó un punto en que no había nada que hacer" y los policías fueron desalojando y "ya nos fuimos todos".

La casa de Victoria se salvó de las llamas gracias a que un vecino se quedó y echó agua a un árbol grande que tiene en su jardín. "Si se hubiera quemado (el árbol) mi casa ahora mismo no estaría", advierte esta vecina que aún tiene el susto en el cuerpo.

Aunque algunos vecinos han pasado la noche en sus casas haciendo labores de refresco para evitar que las llamas afectaran a sus viviendas, Victoria ha vuelto esta mañana tras pasar la noche en casa de un amigo sin saber que se iba a encontrar al día siguiente. A pesar de que el incendio está perimetrado, los vecinos están pendientes del calor y el aire y aún están expectantes.

En la misma calle Benidorm se encuentra la casa de Gloria Hernández, que resultó afectada, en concreto la parte exterior. Plantas, césped artificial, piscina o persianas son algunas de las partes que presentan daños.

Gloria ha explicado que sobre las dos empezó a oler a humo muchísimo, a las tres empezaron a oírse ya los helicópteros, a las cuatro se veía el humo y a las cinco ya se veían las llamas acercándose.

"Dije a mi madre, venga que te visto, que nos vamos, que nos pilla". Pero a la hora de marcharse, junto a sus gatos, se encontró con el inconveniente de que la luz se había ido y no podía sacar el coche del garaje. "No se abría la puerta", momento en el que Adrián, un vecino, cogió a su madre en brazos y la metió en su coche.

Gracias a este vecino, Gloria, su madre y sus gatos pudieron salir de su casa y, tras pasar por el centro social, fueron trasladadas a Valmojado, donde han pasado la noche. "Esta mañana nos han recogido y aquí estamos viendo los destrozos", lamenta esta vecina, que recuerda cómo dejó todas las puertas abiertas de la casa y fue un vecino quien se las cerró y cómo, por las prisas, se dejó a su guacamayo en el salón, quien afortunadamente ha sobrevivido al humo del incendio.

A modo de anécdota, Gloria ha narrado que cuando estaban saliendo de la casa con su vecino Adrián ella no fue consciente de que un hidroavión descargó agua justo en su casa. "Yo ya no sentía nada, no veía nada", recalca esta mujer, quien recuerda que el fuego entró por detrás de su vivienda. "Una chispa ha prendido la madreselva", pero "afortunadamente, gracias a Dios, no ha entrado nada" dentro de la casa.

LA INDIGNACIÓN Y RABIA DE BEATRIZ

Beatriz Leiva Sierra, cuya casa está situada en la calle Albacete, no puede aguantarse las lágrimas al recordar todo lo sucedido ayer. El incendio le pilló en su trabajo cuando un vecino la llamó por teléfono para advertirle de que las llamas estaban incendiando la parte del campo que está detrás de su casa y estaba entrando en su parcela. "Era todo un bloque de llamas y de humo".

En lo primero que pensó Beatriz fue en su perro, que estaba en la casa, por lo que enseguida se fue para allá. "Salí del trabajo y me vine corriendo" y al llegar aquí, "habían cortado la calle, pero me dejaron pasar para recoger el perro". Su vecino de al lado había saltado con una manguera y estaba refrescando la zona y quitando las llamas que había en su parcela. "Menos mal que lo teníamos podado y cortado".

Esta vecina, entre indignación y rabia, se queja de que el Ayuntamiento obligue a los vecinos a desbrozar sus parcelas, pero sin embargo la parte del campo que no es propiedad de los vecinos esté llena de vegetación. "Hace tres años que no se ha limpiado esto", se queja esta vecina, que ha enseñado a Europa Press cómo por detrás de su casa hay vegetación echando humo y con alguna que otra llama.

Beatriz y sus vecinos están realizando labores de refresco para que "no se vuelva a prender" y evitar que pueda afectar a sus viviendas. Unos residentes que no quisieron irse y han pasado la noche allí, porque veían que si se marchaban, sus casas se quemaban.

Tras pasar una noche sin dormir, Beatriz ha acudido esta mañana al Ayuntamiento para pedir responsabilidades ya que el fuego saltó del campo que está sin limpiar y los árboles están pegados a sus vallas.

"Esto no es normal", subraya Beatriz, que se durante toda la noche se ha estado levantando cada hora y media y ha estado apagando el fuego y refrescando el césped, porque no podía dejar que se queme toda su vida.

"No es justo para nadie", afirma Beatriz, quien rememora cómo en 2023 la dana también arrasó "con todo". "Nos quedamos sin nada, y nos recuperamos de eso. Y ahora viene el incendio".