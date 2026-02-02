El campus guadalajareño de la Universidad de Alcalá acoge hasta el viernes la Semana de Empresariales y Turismo

Inauguración de la Semana de Empresariales y Turismo. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha inaugurado la Semana de Empresariales y Turismo, que la Universidad de Alcalá celebra del 2 al 5 de febrero en su Campus de Guadalajara.

El encuentro, impulsado por las delegaciones de estudiantes y la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo, combina ponencias, talleres y actividades orientadas a acercar al alumnado los principales retos y oportunidades del sector turístico y empresarial.

Según informa el Consistorio, durante el acto inaugural, el vicerrector del Campus de Guadalajara, Carmelo García, ha destacado la colaboración institucional del Ayuntamiento con la Universidad, agradeciendo el apoyo en ámbitos como la movilidad, la cesión de instalaciones y el desarrollo del futuro campus.

Tras asegurar que esta cooperación ha contribuido a consolidar "un proyecto universitario en crecimiento y a reforzar la vida académica en la ciudad", ha reconocido el trabajo de los equipos técnicos municipales y su colaboración diaria con la Universidad, resaltando su "eficacia y disposición permanente para facilitar trámites, resolver necesidades y avanzar en los proyectos conjuntos".

COLABORACIÓN Y EL FUTURO UNIVERSITARIO

Por su parte, la alcaldesa de Guadalajara, que ha puesto en valor la cooperación constante entre Ayuntamiento y Universidad, ha defendido que el trabajo conjunto permite avanzar en infraestructuras, movilidad y oportunidades para los jóvenes.

Dicho esto, ha destacado el compromiso municipal con la mejora del transporte urbano vinculado al nuevo campus universitario y la importancia de prever su impacto en la movilidad estudiantil.

También ha aludido a la apuesta "histórica" del Ayuntamiento por el desarrollo universitario en la ciudad, especialmente la adquisición de terrenos destinados al futuro campus, una decisión estratégica que permitirá consolidar a Guadalajara como referencia en formación superior.

TURISMO, CIUDAD Y TALENTO JOVEN

En relación con el contenido de la Semana, la alcaldesa ha subrayado la transformación turística de Guadalajara en los últimos años y el papel que desempeña la Universidad en la formación de profesionales capaces de impulsar un modelo sostenible, innovador y de calidad.

A su juicio las cifras de crecimiento turístico reflejan no solo un aumento de visitantes, sino también "la consolidación de una ciudad que ofrece experiencias auténticas y un patrimonio cada vez más valorado".

Por último, ha animado al estudiantado a aprovechar al máximo esta semana formativa y les ha trasladado el deseo de que Guadalajara pueda ser para ellos un espacio de oportunidades: "un lugar donde emprender, innovar y desarrollar su proyecto vital y profesional".