Candidaturas a los Premios a la Excelencia en la prestación de servicios públicos podrán presentarse desde este sábado

Sede de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital. - JCCM

TOLEDO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha convocado la XV edición de los Premios a la Excelencia y a la Calidad en la prestación de los servicios públicos en Castilla-La Mancha, con los que se reconocerá a los centros y al personal que los integran y que mediante su actividad en el sector público hayan destacado por la realización de actividades que supongan o impliquen una mejora de la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía.

La convocatoria, que hoy se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), se realiza a través de una resolución de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Estos galardones, que este año cumplen su decimoquinta edición, tienen como principal finalidad distinguir la labor de aquellos centros de la administración, servicios y unidades que trabajan en modelos de innovación y proponen formas ágiles de relacionarse con la ciudadanía, aumentando con estas prácticas la eficiencia de los servicios que se prestan, bajo las pautas de calidad, innovación, cercanía, creatividad y fomento del trabajo en equipo.

Su premisa es avanzar hacia una Administración pública más eficaz y moderna, que se adapta a la progresiva transformación tecnológica, con el fin de conseguir una mayor simplificación, agilidad, eficiencia y cercanía a la hora de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía; desde el principio 'personas que atienden a personas'.

La convocatoria está dirigida al personal de las entidades, empresas, fundaciones, centros o unidades administrativas, órganos y organismos públicos integrantes o que dependan de administraciones públicas con sede en Castilla-La Mancha, entre las que se incluyen la Administración de la Junta de Comunidades, las corporaciones locales, las universidades públicas en el ámbito de Castilla-La Mancha y la Administración General del Estado en esta Comunidad Autónoma.

Para fomentar y agilizar la participación será el equipo de cada centro interesado, de un tamaño mínimo, quien proponga su candidatura, avalada por la persona titular de la unidad de la que dependan, combinando así la deseable iniciativa del personal al servicio del sector público, con la necesaria actuación ordenada de éste.

Un jurado, integrado por representantes de máximo nivel de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha y de esta Administración autonómica, concederá los premios, asistido por una Comisión Técnica de Valoración.

Estos galardones se crearon en 2002 y se convocaron de forma bienal hasta el año 2011, cuando fueron suspendidos. El Ejecutivo autonómico los recuperó en 2017 y, a partir de esa fecha, se vienen convocando de manera anual, reflejando así la "apuesta" del Gobierno de Castilla-La Mancha por la mejora de la calidad de los servicios públicos.

TRES CATEGORÍAS

Al igual que en las anteriores ediciones, se establecen tres categorías, cada una de las cuales, por su especificidad, cuenta con criterios de evaluación diferenciados. La primera de ellas es el 'Premio a la excelencia de los servicios públicos', que distingue la implantación de un sistema de calidad homologado.

La segunda, el 'Premio a las mejores prácticas de gestión interna', se destina a la actuación administrativa que haya conseguido mejorar la gestión interna', se destina a la actuación administrativa que haya conseguido mejorar la gestión interna de los procesos y pueda ser exportable a otros servicios públicos.

Y, con la tercera y última modalidad, el 'Premio a las mejores prácticas en los servicios públicos prestados a la ciudadanía', se reconoce la candidatura que, mediante técnicas, metodología o instrumentos de mejora haya incrementado singularmente el rendimiento y la calidad de su trabajo como prestadora de servicios a la ciudadanía.

La convocatoria precisa que se concederá un único premio por modalidad, que consistirá en diploma acreditativo firmado por el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y una placa o figura representativa. Además, en cada modalidad se podrán otorgar menciones especiales y títulos de finalista. El premio podrá ser declarado desierto si, a juicio del Jurado, ninguna candidatura reuniera los suficientes méritos.

Las candidaturas se presentarán exclusivamente de forma telemática, con firma electrónica, acompañadas de una memoria justificativa adjunta en la que se deberá exponer de forma detallada el proceso de elaboración o implantación de los proyectos presentados.

El plazo para la presentación de solicitudes se inicia mañana, 31 de enero de 2026, y finaliza el día 9 de marzo. Estas deberán dirigirse a la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, a través del formulario existente al efecto en la sede electrónica de la Administración regional: https://www.jccm.es.