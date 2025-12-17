Cañizares afirma que no "vería mal" que Vox diera explicaciones a nivel regional y nacional sobre Revuelta

La presidenta del Grupo Municipal Vox y vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares - EUROPA PRESS

TOLEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Municipal Vox y vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, ha asegurado este miércoles que no "vería mal" que Vox, tanto a nivel regional como nacional, diera explicaciones sobre Revuelta, la organización juvenil del partido que preside Santiago Abascal.

"Creo que siempre está bien dar explicaciones y sí, no estaría de más que el Grupo parlamentario de Vox aquí en las Cortes de Castilla-La Mancha, o a nivel nacional, pudieran hacer algunas declaraciones. Yo no lo vería mal", ha manifestado a preguntas de los medios.

Cañizares ha apuntado que este caso está dentro de un contexto en el que no conoce "el fondo" del asunto. "Yo tengo las mismas informaciones que ustedes. Con lo cual, al final no sé dónde está lo cierto o lo no cierto, no sé cuál es la verdad", ha manifestado.

Respecto a los fondos que recibe Vox del Ayuntamiento, Cañizares ha apuntado que se dedican "a aquello para lo que están concebidos" como el mantenimiento del grupo municipal y acciones "que tienen que ver y que están relacionadas" con la ciudad de Toledo.

"Si lo que quieren saber es si nosotros traspasamos dinero de nuestras cuentas a fines que no sean para la ciudad o que sean para el partido, eso no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer nunca jamás. El dinero se queda en Toledo y se invierte en Toledo para el mantenimiento del grupo municipal", ha abundado.

FUTURO POLÍTICO

Finalmente, preguntada por su futuro político, Cañizares ha dicho que no tiene ninguna oferta encima de la mesa, "ni de Vox ni de nadie". "Estoy ahora cumpliendo con mi compromiso electoral en la ciudad de Toledo y estoy muy agradecida de que se me haya dado esta oportunidad de poder hacer cosas por mi ciudad".

"Terminaré hasta el último momento de la legislatura y, a partir de ahí, todo es incierto. Yo siempre he estado a disposición del partido y si el partido me propone como candidata yo decidiré sí o no y si no me propone pues ya no tengo ninguna decisión que tomar", ha argumentado, para concluir que es dueña de sus decisiones y que hará "lo que considere mejor en cada momento".

BALANCE POSITIVO

Durante su atención a los medios, Cañizares hecho un balance "muy positivo" de la labor realizada por su grupo durante este año, "con el broche de oro que supone la aprobación de los presupuestos para 2026" y se ha mostrado muy satisfecha, como concejal de Seguridad Ciudadana, de que esas cuentas incluyan una partida para las obras del cuartel de la Policía Local.

Cañizares ha destacado que, gracias a Vox, "se ha logrado reducir la partida de subvenciones para destinarlas a la contratación de dos auxiliares de biblioteca en Santa Bárbara y Buenavista, consiguiendo así que estos centros también abran por la mañana, dando respuesta a una demanda reiterada de los vecinos, en la que se ha empeñado mi compañero y concejal de Educación, Daniel Morcillo".

En este sentido, también ha valorado el esfuerzo llevado a cabo por el departamento de Morcillo, con la organización este año del primer Congreso de Educación 'Ciudad de Toledo', "un hito, que, además, se va a repetir, en 2026, porque consideramos muy importante contar con profesionales de la comunidad educativa que aborden problemas que atañen a los jóvenes y al conjunto de la sociedad, en general".

También, con relación a la concejalía de Educación, ha hecho referencia a la próxima puesta en marcha de la Escuela de Estudios Toledanos, "que pondrá en valor la cultura propia de nuestra ciudad y nuestra historia. Creo que hoy estamos aquí como consecuencia de lo que hemos ido viviendo a lo largo de los siglos y para saber o conocer nuestro presente y saber abordar nuestro futuro, creo que es muy importante también conocer nuestro pasado", ha añadido.

En otro orden de cosas, ha destacado el papel de su compañero Florentino Delgado, concejal de Urbanismo, quien están liderando la elaboración del nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM), mientras que, en el área de Promoción Económica y Empleo, ha hecho hincapié en la preocupación del titular de este departamento, el concejal de Vox, Juan Marín, en favorecer la inserción laboral de los jóvenes, "para darles una esperanza de cara a un futuro laboral que, hoy en día, es complicado".

Como asignatura pendiente ha señalado la necesidad de resolver el problema de la vivienda, que, "aunque no es competencia del concejal de Urbanismo sí es de su incumbencia". "Las administraciones tenemos la obligación de remover los obstáculos para que ese derecho sea efectivo y, en especial hemos de fijarnos en los jóvenes, a quienes hemos de darles la oportunidad de que se queden en Toledo y no se tengan que ir ni a municipios colindantes ni a otras ciudades", ha concluido.