Cañizares denuncia que la regularización está provocando una "situación crítica" en servicios sociales de Ciudad Real

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha remitido una carta al subdelegado del Gobierno en la provincia, David Broceño, en la que el alcalde, Francisco Cañizares, expresa su "profunda preocupación" por las consecuencias del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras derivado del Real Decreto 316/2026.

El Consistorio reprocha en la misiva al Gobierno de España la "ausencia de planificación, coordinación y recursos", lo que está provocando una "situación crítica" en los servicios sociales municipales, según ha informado el Ayuntamiento ciudadrealeño.

Según se recoge en la carta, la aplicación de esta normativa "está provocando una sobrecarga inasumible en los servicios sociales municipales", al tiempo que denuncia que se trata de "una actuación carente de planificación y ejecutada sin la más mínima coordinación con las entidades locales".