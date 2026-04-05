Cañizares destaca que la Semana Santa ha "brillado" en Ciudad Real con gente "abarrotando" las calles

Procesión del Domingo de Resurrección en Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

A las 12.00 horas de este Domingo de Resurrección se han abierto las puertas de la Catedral de Ciudad Real para la salida de la última procesión de la Semana Santa 2026. Los pasos de Jesús Resucitado y de la Virgen de la Alegría han puesto el punto y final a una Semana Grande que ha "brillado" desde el primer al último día.

Así lo ha considerado el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, que ha hecho balance de todo lo acontecido desde el pasado Domingo de Ramos junto al vicepresidente de la Asociación de Cofradías, Antonio Cabrera, según ha informado el Consistorio ciudadrealeño en nota de prensa.

"Después de dos años complicados por la meteorología vamos a completar una Semana Santa donde todas las hermandades han podido procesionar y el tiempo nos ha acompañado", ha explicado el primer edil.

"Nos ha acompañado también la afluencia de público en nuestras calles, con días extraordinarios de gente abarrotando las salidas y las entradas de las procesiones y recorridos repletos de gente, y también una actividad vibrante en una ciudad que durante estos días bulle por las cuatro esquinas que la componen y que convierte a nuestra ciudad en un sitio de referencia durante la Semana Santa", ha añadido.

Todo ello, a juicio de Francisco Cañizares, es gracias a la labor que se hace durante todo el año, "al esfuerzo y al sacrificio" que hay detrás de la labor de las hermandades y cofradías "y a una ciudad que vive de forma apasionada el misterio de la muerte y resurrección de Jesús, pero también por lo que supone de convivencia, de reencuentro con familia y amigos y disfrutar de una ciudad que en estos días es acogedora y amable, que estos días está llena de la vida y del color que aportan la música, las procesiones y ese talante manchego hospitalario".

Con todos esos ingredientes, el alcalde ha recordado que durante estos días la ciudad ha sido visitada por "miles de personas, de la provincia y de fuera", que han llenado los hoteles, "en algunos días al cien por cien", lo que supone también un movimiento "fundamental" para la economía y para la vida de la ciudad.

Desde la Asociación de Cofradías, su vicepresidente Antonio Cabrera, se ha mostrado también "satisfecho" por el desarrollo de esta Semana Santa 2026.

"Estamos muy contentos y felices por cómo se ha dado, sin incidencias resaltables. Todas las hermandades y cofradías hemos salido a la calle y eso es digno de mencionar, porque el año pasado no pudieron salir todas, en el anterior tampoco y este año como comisión permanente ponemos colofón a cuatro años de trabajo y estamos contentos de cómo se han dado los resultados", ha proseguido, sin dejar de reconocer que "todo es mejorable, pero sin obsesionarse".

La Hermandad de las Angustias ha sido la encargada de presidir este año la procesión del Resucitado que, como es habitual, ha contado con representación de todas las hermandades y cofradías de la Semana Santa de Ciudad Real y con el acompañamiento de la Agrupación Musical Santo Tomás de Villanueva con el Cristo y de la Banda de Música de Ciudad Real con la Virgen.