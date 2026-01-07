Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Lola Baldrich o la obra 'A contar Quijotes' conforman la oferta cultural en C-LM para 2026

Presentación de la temporada ‘Primavera 2026’ y ‘Circuito 2026’ de la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha. - JCCM/PIEDAD LOPEZ

TOLEDO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Carlos Hipólito y Kiti Mánver con la obra 'Música para Hitler', la castellanomanchega Lola Baldrich con 'Parejas imperfectas', las obras 'A contar Quijotes' o 'Juanita sin miedo' de la compañía toledana PTClam son algunas de las propuestas culturales que se podrán disfrutar en Castilla-La Mancha a lo largo de 2026.

Así lo ha desgranado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en la presentación de la temporada 'Primavera 2026' y 'Circuito 2026' de la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha.

La temporada de primavera se desarrolla entre el 7 de enero y el 30 de junio, y el circuito, que da oportunidad a pequeños municipios para llevar la cultura a los pueblos, ya ha empezado y se alargará todo el año.

Se suma la obra 'Canadá' de producciones 099, propuestas de circo como 'Gigantes de Luz' de la compañía Artyko o Lucas Escobedo con la obra 'Farra'.

En el terreno musical, Producciones La Folía representará 'La Rosa de la Azafrán' o la cantante María Toledo presentará su nuevo disco también titulado 'María Toledo'.

En el caso de danza, el castellanomanchego Ismael Olivas presentará 'Amare' y Silvia Nogales propone la obra 'Seda'.

LAS CIFRAS

La temporada de primavera la encabezan 101 compañías --68 de ellas son de Castilla-La Mancha, casi el 75%-- que desempeñarán 112 espectáculos que llegarán a 93 municipios que se han adherido a la red, en un total de 492 actuaciones.

El circuito cultural que girará todo el año se materializa en el trabajo de 93 compañías --84 de la región, superando el 92%-- en 104 espectáculos, en 130 municipios que se han adherido, con 417 actuaciones.

Para ambas apuestas se ha dedicado algo más de un millón de euros, con más de 700.000 dedicados a la programación de primavera y el resto al circuito de todo el año.

Tras la presentación de la programación se ha representado un fragmento de la obra 'A contar Quijotes' de la compañía PTClam. En representación de la misma, Gabriela Fischtel ha puesto en valor la importancia de la Red de Artes Escénicas en el crecimiento y evolución de la compañía teatral toledana.