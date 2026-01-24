Carlos Velázquez presenta la campaña de turismo 2026 de Toledo con ambición sostenible

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, durante la presentación de la estrategia municipal de Turismo 2026 en Fitur. - AYUNTAMIENTO

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presentado este sábado en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), la campaña de turismo de la ciudad para el año 2026, en el marco de la celebración del Día de Toledo, dentro del stand de Castilla-La Mancha, donde ha subrayado que la nueva estrategia, "no solo define las acciones promocionales del año, sino la voluntad de lo que queremos ser como destino".

Velázquez ha comenzado su intervención agradeciendo la labor realizada desde la concejalía de Turismo y el equipo que la compone, así como la colaboración de la Diputación Provincial de Toledo cuyo apoyo "hace posible que este día sea especialmente para la ciudad", según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La campaña para 2026 da continuidad al lema 'Toledo, tu Patrimonio Mundial', incorporando dos hitos clave: los 40 años de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y el nuevo eslogan 'Muchas noches para ser inolvidables', con el objetivo de seguir impulsando un turismo de calidad frente al turismo de masas.

En este sentido, el alcalde ha señalado que las políticas municipales están dando resultados, con un incremento de más del 10 por ciento en las pernoctaciones durante los dos últimos años; así como uno de los pilares de esta estrategia turística que es el turismo de congresos, un segmento que, según ha destacado Velázquez, "genera alto impacto económico, inversión, consumo y actividad para la hostelería y el comercio local".

De hecho, según ha indicado el alcalde, en 2025, Toledo ha registrado un 30 por ciento más de eventos congresuales y un 33 por ciento más de congresistas respecto al año anterior, destacando el uso de los datos" para anticiparse a las tendencias y diseñar experiencias turísticas más atractivas".

Carlos Velázquez ha recordado también acuerdos estratégicos que se alcanzaron el pasado año en esta feria, como la incorporación de Toledo a Lonely Planet, la principal guía turística en lengua inglesa, y el convenio con Orange, financiado con fondos europeos, para el desarrollo de nuevas experiencias basadas en el análisis de datos.

A ello se sumará, a partir del mes de abril, la información procedente de las cámaras ya implantadas en la ciudad y el acuerdo con Visa, "impulsado desde el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que permitirá conocer los hábitos de gasto de los turistas extranjeros".

La gastronomía será otra de las grandes tendencias al alza en 2026, según ha señalado el alcalde de Toledo, quien ha asegurado que el Ayuntamiento "trabaja con distintas administraciones para organizar eventos de carácter nacional que ensalcen los productos y productores locales, así como el papel de los miles de profesionales que viven de la hostelería y la gastronomía en la ciudad y la provincia".

2026, EL AÑO DE LA EFEMÉRIDES

Por otro lado, el año 2026, como ha destacado el alcalde, estará marcado por importantes efemérides culturales y patrimoniales, entre ellas, el 800 aniversario de la Catedral Primada, que contará con un programa excepcional de actividades y con dos hitos destacados "como el primer Jubileo en la historia de la Catedral de Toledo, que se celebrará durante 2026 y 2027, y la Exposición 'Primada', una muestra sin precedentes que permitirá exhibir al mundo la riqueza artística del templo tras la recuperación y rehabilitación de un centenar de obras de arte".

A estos acontecimientos se suman el 40 aniversario de la declaración de Toledo como Patrimonio de la Humanidad, cuyo acto central tendrá lugar el 26 de noviembre, festividad local; el 25 aniversario del Consorcio de la Ciudad de Toledo; y los 450 años del Teatro de Rojas, "una efeméride que se inició esta semana con el acto de Honores y Distinciones en el Día de San Ildefonso celebrado ayer miso en un teatro completamente renovado".

Por último, con esta campaña, el alcalde ha reafirmado "el compromiso del Ayuntamiento con un modelo turístico sostenible, innovador y de calidad, que refuerce la identidad de Toledo como destino cultural de referencia internacional y mejore la convivencia con quienes viven en el Casco Histórico".