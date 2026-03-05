Carmen Calvo visitará el miércoles el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en Toledo

Archivo - La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, realizará una visita institucional al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en Toledo, el próximo miércoles, 11 de marzo, en la que mantendrá un encuentro con su presidente, Javier de Irízar, y se reunirá con los consejeros del Consultivo.

Calvo será recibida por Irízar a las 11.30 horas y tras esta reunión ambos presidentes mantendrán un encuentro con los medios de comunicación a las 12.00 horas. A su término, se celebrará un encuentro con los consejeros, ha informado el Consejo de Estado en nota de prensa.

La presidenta del Consejo de Estado está realizando una ronda de visitas institucionales a los órganos consultivos de las comunidades autónomas, por orden de antigüedad, que se inició en enero de 2025, en virtud de la cual ha visitado los órganos consultivos de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, La Rioja, Galicia, Aragón y Extremadura.