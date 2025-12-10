Carolina Durante, Los Enemigos y Sanguijuelas del Guadiana se suman al Festival Antorchas 2026 de Albacete

Archivo - La banda madrileña Carolina Durante - CAROLINA DURANTE - Archivo

ALBACETE, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Festival Antorchas 2026 de Albacete suma a su cartel a Carolina Durante, Los Enemigos, Sanguijuelas del Guadiana, We are scientists, Carletti Porta & Curro Violero y Paquita Calavera.

Estos artistas se suman así a los ya anunciados LA M.O.D.A., Rigoberta Bandini, Carlos Ares, Elyella, Ginebras, Ojete Calor, Sidecars, Zahara Rave, Hoonine, Aguacate y Mango y Vuelo Fidji.

El festival, que celebrará su quinta edición del 18 al 20 de junio de 2026, en el Recinto Ferial de la ciudad, añade así seis nuevas propuestas musicales para todos los gustos y colores, ha informado la organización en un comunicado.

Los muy consagrados y deseados Carolina Durante regresan con su pop-punk descarado, infeccioso y generacional, por fin, a Albacete tras su paso por la ciudad en 2019. La leyenda de Los Enemigos suma y sigue ante un público albaceteño que los adora desde hace décadas.

Sanguijuelas del Guadiana vienen a Antorchas para demostrar porque son la sensación del pop nacional y los neoyorkinos We Are Scientists pondrán el acento internacional con su indie-rock vibrante y de muchos quilates. Además, también se confirma la actuación de los albaceteños Carletti Porta & Curro Violero y Paquita Calavera.