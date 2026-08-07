Un carril de la A-4, cortado tras arder la carga de un camión que transportaba colchones en Herencia

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CIUDAD REAL 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El carril derecho de la A-4 en sentido Andalucía permanece cortado tras arder el remolque de un camión que transportaba colchones a la altura del término municipal de Herencia (Ciudad Real).

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el incendio se originaba a las 00.30 horas de este viernes, en el kilómetro 154 de la A-4.

El conductor del camión, que ha resultado ileso, logró desenganchar el remolque de carga y salvar la cabeza tractora. A las 3.30 horas los bomberos de Alcázar de San Juan y de Manzanares movilizados han logrado sofocar las llamas.

En el operativo también han participado Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.