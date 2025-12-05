Un cartel de la jadraqueña Ana Mayor Barriopedro anunciará la Feria Apícola de Pastrana 2026 - DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

GUADALAJARA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La XLV Feria Apícola Internacional de Pastrana, que se celebrará del 13 al 15 de marzo de 2026, tiene ya el cartel anunciador de esta edición. El jurado del concurso de carteles, integrado por representantes del Comité Organizador de la Feria (Diputación de Guadalajara, Ayuntamiento de Pastrana, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y organizaciones agrarias de la provincia) ha elegido como ganador el diseño presentado por Ana Mayor Barriopedro, de Jadraque (Guadalajara).

El cartel ganador lleva por título 'El corazón de la miel está en Pastrana' y representa una imagen de la traza urbana de la villa ducal dentro de una gota de miel. Un paso más en la organización de la Feria Apícola de 2026, ha informado la Diputación en un comunicado. La elección del cartel anunciador de la Feria Apícola de Pastrana en su edición de 2026, que será la número 45.

"Es un paso más del equipo organizador, que ya lleva trabajando durante los últimos meses para que la Feria vuelva a tener un éxito importante, como en las últimas ediciones", según ha destacado el vicepresidente cuarto de la Diputación y diputado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Héctor Gregorio.

Héctor Gregorio ha subrayado que la Feria Apícola Internacional de Pastrana está "muy enfocada, por un lado, a los profesionales con conferencias del más alto nivel y maquinaria", pero también "dirigida al público general, con talleres, catas y showcookings para que todos los asistentes se vayan de la Feria y de la localidad de Pastrana con buen sabor de boca".

Por su parte, el alcalde de Pastrana, Carlos Largo, ha indicado que con esta Feria "nuestra villa vuelve a ser la capital de la miel", porque "este producto tan típico de la Alcarria nos vuelve a dar visibilidad para el resto de España".

El alcalde, tras agradecer el apoyo de la Diputación y del Gobierno regional para celebrar la Feria, ha manifestado que espera que "esta nueva edición vuelva a ser un éxito como las anteriores" y que la localidad "tenga un lleno en hoteles y restaurantes y que todos los visitantes puedan disfrutar de la hospitalidad, la gastronomía y nuestro patrimonio monumental, histórico y cultural".

Por último, la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena Escobar, ha resaltado que "la Feria de Pastrana es una de las más importantes de España, también la más antigua y con un carácter internacional que en los últimos años ha cogido un gran impulso".

La Feria de Pastrana cuenta con el apoyo del Gobierno regional porque "también apoyamos así al sector apícola" y porque "tenemos aquí la miel con más prestigio en todo el mundo, la Miel de la Alcarria, una joya de nuestra gastronomía y queremos seguir impulsando y dando a conocer al mundo todo lo bueno que tenemos en Castilla-La Mancha y en Guadalajara", ha señalado Escobar.