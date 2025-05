'Casón del Conde' en Orgaz, primera hospedería pública que se sumará a la red regional de estos alojamientos

El alcalde pide a Page terminar el centro de autismo y el presidente garantiza que habrá acuerdo para ello

TOLEDO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Hospedería 'Casón del Conde' en Orgaz (Toledo) será la primera hospedería pública que se sume a la red regional de estos alojamientos, que está conformada por hospederías de carácter cien por cien privadas.

Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, junto al presidente regional, Emiliano García-Page, en la inauguración de esta hospedería, marco en el que ha destacado que el Gobierno regional trabaja "en el impulso de nuevas hospederías públicas".

La de Orgaz es una hospedería con "un edificio singular, que tiene una historia singular y que tiene un componente emocional que va más allá de las palabras y de los datos de inversión", con cerca de 2 millones de euros de presupuesto, de los cuales un millón lo ha aportado el Gobierno regional y el otro el Ayuntamiento, ha destacado Franco.

"Es una obra excepcional hecha a pachas, como dirían los jóvenes, por el Ayuntamiento y por la Junta de Comunidades, y siendo tan excepcional y teniendo tantas emociones dentro de estos muros tiene que ser la primera hospedería pública en sumarse a la red de hospederías de Castilla-La Mancha. Así que trabajaremos por eso".

Además,pPermitirá que el propio municipio "tenga una mayor presencia en las ferias nacionales e internacionales, donde se promocionará la red de hospederías, en los viajes de turoperadores, que vendrán a alojarse a este maravilloso lugar, así como la prensa internacional especializada, que vendrá a Orgaz y se alojará en esta hospedería".

Por su lado, el presidente regional ha destacado que se trata de una obra monumental en la que ha habido buen entendimiento con la Diputación de Toledo y con las empresas, "porque todo es a base de tiras y aflojas permanentemente".

EMPLEADOS 8.000 JORNALES

De su lado, el alcalde, Tomás Villarrubia, ha señalado que en la rehabilitación de la hospedería se han empleado "8.000 jornales".

El primer edil ha lamentado que cuando va paseando por el casco de su pueblo ve "edificios que se hunden, que colapsan" y ha puesto como ejemplo la compra, por parte del Consistorio, del colegio de las monjas, señalando que en la actualidad ya tienen proyecto para este edificio.

CENTRO DE AUTISMO

Ya en otro ámbito, ha demandado al presidente regional que se ponga en marcha el centro de autismo. "Te lo tengo que pedir delante de mis ciudadanos, porque es que si no, no sería un buen alcalde. Este proyecto de autismo no entra por la cabeza, entra por el corazón".

A este respecto, García-Page ha afirmado que no habrá duda de que se cerrará un acuerdo para que este centro de autismo sea una realidad, porque "ha costado mucho conseguir las inversiones". "Al final habrá acuerdo y habrá que rematar ese trabajo, no tengo ninguna duda de que lo sacaremos para adelante", ha prometido.