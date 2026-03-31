Castilla-La Mancha alcanza en febrero 79.146 pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros

Archivo - Habitación de una casa rural - Joaquin Corchero / Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros en Castilla-La Mancha se situaron en 79.146 en febrero, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los campings de la región se registraron 11.618 pernoctaciones, en apartamentos turísticos 18.429, en alojamientos de turismo rural 47.929 y en albergues 1.170.

En cuanto al número de viajeros, fueron 32.285 en este mes de febrero en la región. Así, los camping de Castilla-La Mancha registraron 2.980 viajeros, los apartamentos turísticos 7.299 , los alojamientos de turismo rural 21.138 y los albergues 868.

La estancia media en Castilla-La Mancha más alta en este tipo de alojamientos se registra en campings con 3,90 días, y la más baja la registran los albergues con 1,42 días.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron en febrero la cifra de 6,6 millones, tras subir un 0,2% respecto al mismo mes de 2025.

Las pernoctaciones tanto de residentes como de no residentes se incrementaron un 0,2% interanual en el segundo mes del año, mientras que la estancia media fue de 4,6 pernoctaciones por viajero.

En febrero, las pernoctaciones en apartamentos turísticos crecieron un 0,8% y las de turismo rural se incrementaron un 2,4% respecto al mismo mes de 2025. Por el contrario, las realizadas en campings descendieron un 1,4% y las de albergues cayeron un 4,4%.

El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) registró en febrero un aumento interanual del 0,5%, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) se disparó un 6,8%. En el otro extremo, el Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) descendió un 0,2%.