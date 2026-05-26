Castilla-La Mancha ha capturado más de 644.000 conejos en lo que va de año para frenar los daños agrícolas

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GUADALAJARA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reforzado las medidas extraordinarias para combatir la sobrepoblación del conejo de monte en la región, un problema que continúa causando importantes daños en explotaciones agrícolas y que ha llevado a la Junta a ampliar las comarcas de emergencia cinegética, reforzar los controles de fauna y coordinar nuevas actuaciones con agricultores, cazadores y administraciones públicas.

Así lo ha explicado este martes el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, antes de presidir en la Delegación de la Junta en Guadalajara la quinta y última Mesa Provincial del Conejo de Monte, un encuentro que cierra el ciclo iniciado tras la celebración de la mesa regional el pasado 24 de abril.

En declaraciones a los periodistas, el viceconsejero ha avanzado también que el próximo mes se publicará una orden de ayudas para facilitar a los agricultores la instalación de protectores individuales para cultivos leñosos y vallados colectivos en parcelas agrícolas.

En cuanto a los resultados de las medidas aplicadas, Almodóvar ha cifrado en 644.000 los conejos capturados en Castilla-La Mancha entre el 1 de enero y este 26 de mayo, de los que 123.000 corresponden a la provincia de Guadalajara.

La reunión ha contado también con la participación de la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, y del delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Rubén García, además de representantes de administraciones públicas, organizaciones agrarias, asociaciones de cazadores, diputaciones y algunas entidades.

Almodóvar ha señalado que el objetivo de estas mesas es "sentar todos los actores que involucrados en el problema" para "proponer soluciones" ante una situación que requiere "medidas extraordinarias".

En este sentido, ha detallado que el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha "un plan de acción alrededor del conejo de monte" basado en la coordinación institucional y el refuerzo del control poblacional.

Entre las medidas adoptadas figura la creación de dos equipos especializados de Geacam para realizar capturas diurnas mediante hurón y capillo, así como la habilitación de agentes medioambientales para efectuar controles nocturnos con visores y rifles de pequeño calibre.

"Van a emplear herramientas que no están permitidas en el ejercicio ordinario de la caza para poder capturar conejos durante la noche", ha explicado. Además, la Junta ha ampliado la comarca de emergencia cinegética en la provincia de Guadalajara, que ha pasado de 23 a 55 municipios, con el objetivo de anticiparse a situaciones de sobrepoblación. Esta figura permite la captura de conejos durante todo el año y sin cupos.

Aunque ha precisado que el impacto territorial en Guadalajara "afecta menos superficie que en otras provincias", sí ha advertido de una elevada concentración de ejemplares en el Corredor del Henares y el suroeste provincial, donde se localizan las zonas más problemáticas.

"Estamos haciendo un seguimiento y lo cierto es que se nota un descenso significativo de los conejos", ha afirmado el viceconsejero, que ha situado el objetivo técnico en reducir la densidad poblacional hasta los "50 o 60 conejos por kilómetro cuadrado", umbral a partir del cual "se mitigan muchísimo los daños en las parcelas".

Según ha indicado, los daños declarados por agricultores a través de Agroseguro oscilan entre los cuatro y los ocho millones de euros anuales en el conjunto de Castilla-La Mancha.

Por su parte, Rosa María García ha subrayado que la sobrepoblación "está causando realmente problemas en nuestro territorio" y ha defendido la necesidad de adoptar medidas rápidas de actuación junto a todos los sectores implicados.