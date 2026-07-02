Castilla-La Mancha se convierte en la segunda región en superficie de olivo del mundo tras un nuevo aumento anual

Archivo - La región cuenta con 474.000 hectáreas de olivar. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha es ya "la segunda región en superficie de olivo a nivel mundial, con cerca de 474.000 hectáreas", según los datos de la última Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos, publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Así lo ha trasladado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, durante la inauguración del Congreso Mundial del Aceite de Oliva que se celebra durante los días 2 y 3 de julio en Lisboa, según ha informado la Junta por nota de prensa.

En los últimos años, la superficie de olivar en Castilla-La Mancha ha ido creciendo, sobrepasando a la de viñedo, que era tradicionalmente el principal cultivo en superficie de la región.

Además, las plantaciones de olivo de Puglia, la región italiana que ocupaba el segundo lugar en extensión, se han ido reduciendo, hasta situarse por debajo de 350.000 hectáreas.

El consejero ha augurado que "creceremos en producción en estos próximos años" ante lo cual, el Gobierno regional atenderá las necesidades del cultivo, tanto en lo relativo a cuestiones agroclimáticas, geopolíticas y comerciales "pero también condicionantes que puedan ofrecer la innovación y la tecnología para favorecer el desarrollo del cultivo en todo el territorio".

Este crecimiento "nos obliga muchísimo a trabajar en el presente, pero sobre todo en el futuro de este cultivo", ha manifestado Martínez Lizán, que ha puesto en valor el olivar castellanomanchego, que no tiene sólo una "indiscutible importancia económica, sino que también es un cultivo social del que se benefician 83.000 familias de oleicultores, a la vez que contribuye a la conservación del paisaje y el territorio, y permite luchar contra el cambio climático".

A lo que se suma "la creciente tendencia de consumo", gracias a sus propiedades beneficiosas desde el punto de vista nutricional.

En la última campaña Castilla-La Mancha ha producido 138.333 toneladas de aceite de oliva, un 18,6 por ciento por encima de la media de la última década.

Así, en nuestra región se ha producido un 10,7 por ciento del aceite total producido en España.

Intercambio de conocimiento, innovación y cooperación El Congreso Mundial del Aceite de Oliva "es un foro que promueve el intercambio de conocimiento, la innovación y la cooperación a lo largo de toda la cadena de valor del aceite de oliva", explicaba Martínez Lizán, que manifestaba que Castilla-La Mancha tiene "la obligación de participar" porque se trata de "una oportunidad única para dialogar sobre los desafíos" del sector y debatir acerca de posibles soluciones para hacerlos frente.

De hecho, el consejero ha tenido la oportunidad de intercambiar opiniones acerca de los retos del olivar y el aceite de oliva en el encuentro que ha mantenido con los ministros de Agricultura de Portugal, Manuel Fernandes; y Malta, Anton Refalo; junto al director Ejecutivo del Comité Oleícola Internacional (COI), Jaime Lillo.

En esa reunión informal también han hablado acerca de la futura PAC.

En su intervención durante la inauguración del OOWC, el consejero ha destacado la importancia para Castilla-La Mancha de participar en la segunda edición este Congreso, que se inició en 2024 en Madrid, y en el que se dan cita unos 300 participantes procedentes de diversos países productores de aceite de oliva, así como investigadores, productores, empresas y otros representantes institucionales.

Entre ellos, la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar, miembro del Comité Organizador, y María José Carmona, coordinadora de esa misma Dirección General, participante del Comité Científico de este Congreso Mundial, que han acompañado al consejero.

El programa aborda cuestiones clave para el futuro de la cadena de valor oleícola, como la adaptación al cambio climático, la digitalización y la aplicación de la inteligencia artificial a la producción agrícola, la calidad y autenticidad del aceite de oliva, así como el impacto de la inestabilidad geopolítica en los mercados internacionales.

Además de conferencias, se han programado catas y diferentes actividades en las que participa la delegación de Castilla-La Mancha.