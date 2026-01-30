Castilla-La Mancha encabeza la ejecución de los fondos de los 'Next Generation EU' y pide absorber más fondos - JCCM

ALBACETE 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha explicado que Castilla-La Mancha se sitúa entre los dos primeros puestos del ranking de comunidades autónomas por su buena gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia --los conocidos como Next Generation EU-- que, tal y como ha apuntado, están sirviendo para poner en marcha nuevos servicios a lo largo y ancho del territorio regional.

En concreto, Martínez Guijarro ha recordado que hasta la fecha a la región se le han asignado 1.420 millones de euros, "recientemente nos han asignado 10 millones de euros que otra Comunidad Autónoma no ha podido ejecutar", de los cuales están comprometidos el 90% de esos fondos, ha informado la Junta en nota de prensa.

En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo autonómico ha trasladado al Gobierno central que puede absorber más fondos del Plan de Recuperación que otras comunidades autónomas no vayan a poder ejecutar.

Ejemplo de la aplicación de los 'Next Generation' en la región son las 146 nuevas escuelas infantiles que se están abriendo y que se traducen en más de 3.000 plazas para tender a los niños de 0-3 años, cuya puesta en funcionamiento se ha hecho desde los pueblos más pequeños con el fin de que sea un recurso que ayude a la lucha contra la despoblación en Castilla-La Mancha.

Así lo ha señalado el vicepresidente primero durante la inauguración de la nueva escuela infantil 'Peques' de la localidad de Valdeganga, Albacete, que se ha construido en colaboración con el Ayuntamiento de este municipio y para cuya construcción el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha destinado más de 250.000 euros con cargo a estos fondos que puso en funcionamiento la Unión Europea para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID.

Durante el recorrido por estas instalaciones, junto al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; el alcalde de Valdeganga, Fermín Gómez; el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; y la directora del centro, Aida Gomariz, Martínez Guijarro ha señalado que la apertura de estos centros ayuda a la conciliación familiar y laboral, haciendo que estos municipios sean atractivos para vivir.

MEJORA DE INSTALACIONES DE LAS ESCUELAS INFANTILES

En paralelo a la apertura de estas nuevas escuelas infantiles en el medio rural, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, está mejorando las instalaciones de las 37 Escuelas Infantiles de titularidad autonómica y que ha supuesto la inversión de cerca de cuatro millones de euros.

En concreto, en estas 37 escuelas infantiles de la región se han realizado actuaciones de reforma o rehabilitación de infraestructuras y también de dotación de equipamiento adecuando estas instalaciones a las necesidades de las familias y del personal de estos centros.

En el caso de la provincia de Albacete, la inversión supera los 550.000 para la mejora de las cinco Escuelas Infantiles de titularidad regional que hay en este territorio.

La escuela infantil 'Peques' de Valdeganga abrió sus puertas el pasado 1 de abril de 2025, ofertando un total de 24 plazas. El centro cuenta con un aula para niños y niñas de 0 a 1 años; una segunda unidad para el tramo de 1 a 2 años; una tercera destinada a menores de 2 a 3 años; y, por último, un aula de usos múltiples.