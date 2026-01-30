Castilla-La Mancha sumará a su "autoestima colectiva" una nueva empresa en Azuqueca que creará más de 100 empleos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura, en Villanueva de Alcardete (Toledo), la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ
GUADALAJARA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
Castilla-La Mancha sumará "dentro de poco" a su "autoestima colectiva" una nueva empresa que se situará en Azuqueca de Henares dedicada al "montaje del automóvil", que generará más de 100 puestos de trabajo, en una provincia que "es toda una avanzada en la atracción de empresas".
Así lo ha adelantado el presidente regional, Emiliano García-Page, este viernes durante el acto de entrega de los Broches Gastronómicos del Medio Rural que ha tenido lugar en Cogolludo (Guadalajara).
García-Page ha tildado la llegada de esta empresa como de una "noticia maravillosa", al tiempo que ha querido poner de manifiesto que "a diferencia de lo que pasa en muchos sitios y en otras regiones", en Castilla-La Mancha desde que "tenemos autonomía hemos ganado casi medio millón de habitantes". "Y fíjense que tenemos zonas con despoblamiento", ha enfatizado el presidente.
Además de esto, la región ha crecido en población activa, en población con capacidad para trabajar, "mucho más que la media de muchas regiones". Por tanto, "podemos tener muchos motivos de autoestima", ha celebrado García-Page. "No hay que traerlo de fuera ni experimentar con estadísticas, es que la autonomía nos ha servido para reconocernos a nosotros mismos", ha subrayado.
"UNO DE LOS MEJORES DATOS DE PARO"
Al hilo, el presidente regional también ha desvelado que el lunes se conocerá "uno de los mejores datos" en el paro "desde el 2007-2008". "Aunque enero siempre sube, pero tendremos una comparación extraordinaria con hace un año y particularmente desde el 2008", ha agregado.
De otro lado, García-Page ha aprovechado su presencia en Cogolludo para avanzar que "en 15 días" estará listo el encargo del proyecto para hacer una ampliación y una mejora de la oficina de atención agraria en la localidad. "Va a ser la mayor remodelación que se produzca en la región, 300.000 euros que espero que esté ya en funcionamiento a lo largo de este año 2026", ha confiado.