El castillo de Guadalerzas, en Los Yébenes, propuesta de mayo del programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias'

Archivo - El castillo de Guadalerzas, en Los Yébenes. - DIPUTACIÓN - Archivo

TOLEDO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El castillo de Las Guadalerzas, en el término municipal de Los Yébenes, será el escenario de la propuesta del mes de mayo dentro del programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias', impulsado por la Diputación de Toledo para poner en valor el patrimonio histórico y natural de la provincia.

La actividad se celebrará el sábado 9 de mayo con un formato que combina naturaleza, historia y cultura. La jornada contará con un único pase limitado a 200 personas en ruta senderista y 20 participantes a caballo ya seleccionados, con el objetivo de garantizar una experiencia cuidada y respetuosa con el entorno.

El grupo a caballo iniciará su recorrido en torno a las 10.15 horas desde un punto de encuentro en Los Yébenes, mientras que los senderistas partirán a las 10.30 desde el mismo lugar. Ambas rutas confluirán en el castillo entre las 12.00 y las 13.00 horas, donde los participantes serán recibidos por animación medieval a cargo del grupo Toleitola.

La ruta de senderismo contará con el apoyo de técnicos de la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha, que guiarán a los asistentes a través de los paisajes que rodean la fortaleza, ha informado la Diputación en un comunicado.

La programación continuará a partir de las 13.00 horas con una exhibición de lucha medieval a cargo de la Asociación Baucan de Toledo. Posteriormente, sobre las 13.30, se ofrecerá una caldereta para todos los asistentes, acompañada de vino toledano y un dulce típico, elaborados por el catering José Luis Hernández de Urda.

Durante la comida, los participantes podrán disfrutar de la música y el flamenco del grupo 'Son de Madrid', con Jesús Casanova y Oliver Losada.

La Diputación de Toledo destaca la colaboración de la propietaria del castillo, María Amaya Aleixandre, cuya implicación ha hecho posible la celebración de esta actividad, así como el compromiso de propietarios públicos y privados en la conservación del patrimonio histórico.

Las inscripciones podrán realizarse a partir de las 10.00 horas del 4 de mayo a través de la web www.turismoprovinciatoledo.es. Cada persona podrá reservar un máximo de dos plazas y deberá facilitar sus datos de contacto. Las plazas se asignarán por orden de inscripción y serán confirmadas posteriormente por vía telefónica, momento en el que se comunicará el punto de encuentro.

La organización recuerda que es imprescindible contar con buena condición física, llevar equipamiento adecuado de senderismo, protección solar, repelente de insectos y agua suficiente. La actividad está dirigida exclusivamente a mayores de 18 años y no es apta para personas con movilidad reducida o problemas de salud.