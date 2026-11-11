CCOO, tras acusación de Madruga de acoso sindical: "Es como si la Guardia Civil te multa a 180 km y dices que es acoso"

El secretario regional de CCOO, Javier Ortega. - EUROPA PRESS

TOLEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha replicado "seriedad" al secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, tras las acusaciones de "acoso" sindical en sectores como el del metal o el agroalimentario en la provincia de Toledo.

"Se imaginan que una persona que le pongan tres multas en un mes y le pille la Guardia Civil a 180 por la carretera, y diga: 'es que me están acosando, no me pongan otra multa'. Pues este es el caso que está denunciando este señor, así que vamos a ser un poquito más serios".

Así lo ha manifestado Ortega a preguntas de los medios durante la concentración en la Plaza de Zocodover en Toledo con motivo de la huelga general.

Manuel Madruga señalaba este lunes que Fedeto venía observando un "uso instrumental" de las denuncias de este sindicato ante la Inspección de Trabajo así como acciones violentas en algunos comités de empresa de la provincia.

Por su lado, el secretario provincial de CCOO en Toledo, Federico Pérez, ha afirmado que quiere mostrar "todas las resoluciones de la Inspección de Trabajo sancionando los incumplimientos reiterativos una vez y otra vez de las empresas que defiende Madruga".

"El 95% de los accidentes de trabajo que se producen en esta provincia son por responsabilidad empresarial, no porque lo diga CCOO, sino porque la Inspección de Trabajo nos da nos da la razón en que de manera constante y premeditada se incumplen las medidas de seguridad por parte de empresariado y estamos en una cifra récord a nivel nacional".

A Madruga, ha afirmado el líder de CCCO, "debería caérsele la cara de vergüenza" por "intentar acusar o amenazar con acudir a la administración, que tiene el deber de velar por la salud de los trabajadores".

Se ha preguntado si el secretario general de Fedeto quiere quitar "ese derecho a los trabajadores de acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que es de las pocas herramientas públicas que tienen los trabajadores para para defender sus derechos".

Por eso, ha instado a Fedeto a solucionar los incumplimiento reiterados de "la legislación de riesgos laborales".