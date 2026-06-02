CCOO advierte a la patronal de C-LM de que habrá movilizaciones si no se desbloquea la negociación colectiva

CCOO advierte a la patronal de que habrá movilizaciones si no se desbloquea la negociación colectiva - CCOO

TOLEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO se ha concentrado este martes en todas las capitales de provincia de Castilla-La Mancha contra el "bloqueo" de la negociación colectiva, advirtiendo a la patronal de que habrá movilizaciones si no se desbloquean los convenios colectivos.

Desde Toledo, el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha calificado la situación de "bloqueo absoluto" por parte de la patronal. "Ya lo advertimos, que no íbamos a firmar ningún convenio colectivo que no recogiera incrementos salariales por encima de la media". Por eso ve imprescindible que, en un contexto de beneficios empresariales tan importante como el actual, se actualicen los salarios entre un 4% y un 7% y ha avanzado que CCOO "va a dar la batalla convenio a convenio".

El secretario general ha advertido de que se va a mantener la "tensión" en todas y cada una de las mesas de negociación y ha hecho un llamamiento al empresariado: "es necesario dar ese impulso a los salarios para que la economía regional se asiente y no seamos los últimos en condiciones laborales". Si la situación no se desbloquea, asegura, se van a poner todas las herramientas encima de la mesa, desde las movilizaciones a los paros "y lo que sea necesario para que se cumplan las reivindicaciones de las personas trabajadoras".

De su lado, el secretario general de CCOO en Toledo, Federico Pérez, ha cifrado en más de 50.000 las personas afectadas por el bloqueo de la negociación colectiva en la provincia. "Nos encontramos en un momento en el que los beneficios empresariales son 20 puntos superiores al incremento retributivo de las personas trabajadoras por lo que hay margen para mejorar salarios". Ha lamentado que la patronal busque la excusa del absentismo para dilatar la negociación siendo una línea roja que CCOO no va a cruzar "porque un empresario no es un médico que pueda decidir sobre las bajas" y ha calificado como muy grave que se criminalice no solo a las personas enfermas sino a los facultativos que firman dichas bajas. "Es un bulo que ni siquiera la patronal es capaz de definir y lo único que buscan es atentar contra los derechos de los trabajadores".

En Albacete, ante la FEDA, el secretario general Paco Gómez ha dicho que las personas trabajadoras "están hartas de excusas, de justificaciones y de mentiras por las que todavía no se ha cerrado ningún convenio". Ha lamentado que no se tengan en cuenta las reivindicaciones que están sobre la mesa y ante las que la respuesta patronal es insuficiente, por debajo del nivel de la inflación, lo que significa de manera clara bajar el salario de las personas trabajadoras. "No vamos a firmar ningún convenio por debajo del nivel de la inflación que permita o desarrolle rebajas de derechos, entre ellos, los relacionados con la salud por el mal llamado absentismo", ha zanjado.

EN CIUDAD REAL

En Ciudad Real, delegados y delegadas sindicales de UGT y CCOO se han concentrado a las puertas de Fenavin Match, coincidiendo con la jornada de inauguración de este encuentro de negocios, para mostrar su malestar por la situación de la negociación colectiva en la provincia, en la cual hay ocho convenios colectivos bloqueados y más de 32.000 trabajadores y trabajadores con el poder adquisitivo congelado y perdiendo derechos.

La secretaria general de CCOO en esta provincia, Esther Serrano, ha recordado que la negociación colectiva sectorial de la provincia afecta a más de 32.400 trabajadores y trabajadoras. "No vamos a permitir que toquen derechos que ya están consolidados, que nos quiten la antigüedad o los salarios sigan congelados mientras todo sube por las nubes, como el precio de la vivienda". Entre esos convenios bloqueados ha citado el ejemplo del de hostelería. Igualmente se ha mostrado crítica con el interés de la patronal de tocar la incapacidad temporal, "porque los trabajadores y trabajadoras no tenemos la culpa de enfermar, así que basta ya de criminalizar a la clase trabajadora".

La secretaria general de UGT Ciudad Real, Alfonsi Álvarez, afirmaba que la paralización de la negociación de estos convenios "no tiene atisbos de solución", lo que deja a más de 32.000 trabajadores y trabajadoras "sin subidas salariales y sin mejoras sociales". Calificaba de injusto y de muy preocupante que, "cada año en la provincia de Ciudad Real, cueste tanto sacar adelante los convenios que están pendientes". "Por eso estamos hoy aquí, para mostrar el malestar de los sindicatos hacia la actitud de una patronal que se mantiene en posturas inmovilistas".

Las concentraciones de Cuenca y Guadalajara se han desarrollado ante la sede de la CEOE-Cepyme. En la de Cuenca, el secretario general, Carlos Hortelano, se ha referido por ejemplo al convenio del campo del que no se ha tenido contestación y por el que no descarta ir a mediación arbitral. En el caso de la industria agroalimentaria sí están abiertas las negociaciones y confía en poder llegar a un acuerdo. "Estamos en máximos históricos de exportaciones a nivel provincial, en máximos de población ocupada, por lo tanto no hay excusas ni motivos económicos para no tener subidas salariales acordes con la realidad".

Por su parte, el secretario general de CCOO en Guadalajara, Javier Morales, ha dicho que en el convenio de logística ha habido un ligero avance, en materia de salud laboral, aunque el acuerdo está aún lejano. Otras 8.000 personas están afectadas por el de comercio. En total 33.000 personas cuyos convenios "están sin vigencia". Morales ha pedido que "no sigan con el relato de que la salud y los derechos son absentismo porque no lo son. Absentismo es una ausencia injustificada y eso es el 0,5% del total y, además, hay un régimen disciplinario para ello. Quieren castigar cuando la gente está de baja y ejerce sus derechos". Este, ha dicho, tiene que ser un año de garantía de poder adquisitivo y reducción de jornada.

Concentración en Guadalajara a la que asistía el secretario de acción sindical de CCOO CLM, Ángel León, quien ha resaltado que la actitud de la patronal es homogénea en todo el territorio nacional. "Mientras ellos hablan de absentismo y de dinero, a nosotros lo que nos importa es la siniestralidad laboral, por ejemplo en Guadalajara". Frente a la movilización de las patronales y el bloqueo en toda la región que afecta a más de 136.000 personas CCOO hace un planteamiento que "se va a recrudecer si en las mesas no hay un cambio de actitud con propuestas que se puedan acordar porque no hay motivos económicos que justifiquen esta situación".