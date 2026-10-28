CCOO Castilla-La Mancha expresa sus condolencias por el accidente ferroviario de Urda

Accidente ferroviario en Urda
Accidente ferroviario en Urda - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: miércoles, 28 octubre 2026 12:55
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TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, quiere trasladar en nombre del sindicato el pésame y condolencias a las víctimas, pasajeros afectados y sus familiares por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo este miércoles. Igualmente a todas las personas trabajadoras de los trenes siniestrados.

"Es un día muy triste. Queremos mandar nuestro fuerte abrazo a las personas allegadas de las víctimas y a todas las personas afectadas en el siniestro. Es algo que como personas trabajadoras nos afecta y nos interpela", ha señalado en nota de prensa.

"Confiamos en que se puedan esclarecer lo antes posible las causas del accidente al tiempo que mostramos todo nuestro apoyo a los servicios públicos que están trabajando de forma incansable en el dispositivo desplegado por parte de todas las administraciones desde que se ha recibido la alerta", ha apuntado

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