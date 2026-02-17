CCOO celebra el aumento salarial del 3% en el sector del Metal de Toledo y reivindica la labor sindical

Firma las tablas salariales para este 2026 del convenio colectivo sectorial del Metal. - CCOO

TOLEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La central sindical CCOO ha celebrado el acuerdo de las tablas salariales del convenio colectivo del sector del Metal de Toledo para 2026 que comtemplas un incremento del 3%, subrayando que se trata del más importante de la provincia en cuanto a volumen de personas trabajadoras, con 18.000 personas.

Desde CCOO han reivindicado el peso de la movilización sindical para alcanzar este acuerdo, firmado conjuntamente con UGT en el lado sindical y con Fedeto como contraparte patronal, y en línea con el convenio colectivo acordado en julio de 2025.

En este sentido, el secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO Toledo, Javier García Barroso, ha puesto en valor "las movilizaciones llevadas a cabo en solitario por Comisiones Obreras para defender los derechos y unas condiciones laborales dignas para los trabajadores y trabajadoras de un sector que es pilar fundamental para la economía de la provincia", según ha trasladado la central sindical por nota de prensa.

Además, ha destacado que el convenio incluye también una cláusula de revisión al 100% del IPC, garantizando que, si la inflación supera el 3%, se actualizan las tablas hasta igualar el IPC real; un plus adicional de 80 euros en septiembre, aplicable a todas las categorías.

Tras la actualización de las tablas salariales, la categoría más baja del convenio, la de peón, queda con un salario de 20.020 euros brutos anuales, sin complementos.

García Barroso ha destacado que este incremento salarial "es el resultado de la lucha colectiva, del esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras que merecen tener unas condiciones laborales dignas, una muestra de que cuando los trabajadores y trabajadoras se movilizan de la mano del sindicato, se avanza, de que donde hay representación sindical, hay derechos".