CCOO cifra en un 50%, 65% y 75% el porcentaje de seguimiento de la huelga de Renfe en Ciudad Real, Toledo y Albacete

Una pantalla informativa muestra dos trenes cancelados durante la primera jornada de la huelga ferroviaria, en la estación de tren Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). La huelga de tres días convocada por t - Jesús Hellín - Europa Press

ALBACETE 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El responsable provincial del sector ferroviario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Albacete, José García, ha cifrado en un 50, 65 y 75 por ciento, respectivamente, el porcentaje de la plantilla que está secundando la huelga de Renfe en las provincias de Ciudad Real, Toledo y Albacete.

Unos datos de participación en los que, según ha explicado García en declaraciones a Europa Press, se han descontado los servicios mínimos. De la provincia de Guadalajara, el sindicato aún no tiene datos y en Cuenca, según ha dicho el sindicalista, no hay apenas trabajadores. "Dos o uno", ha concretado este dirigente sindical.

La huelga de tres días convocada por todos los sindicatos ferroviarios del país comienza este lunes en Renfe, Iryo y Ouigo, con 350 servicios de alta velocidad cancelados, y en el conjunto de empresas que operan los trenes de mercancías, cuyos servicios mínimos se limitan al 21%.

Fuentes sindicales explicaron a Europa Press que las negociaciones con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a lo largo del fin de semana, tras otras tres reuniones celebradas entre el miércoles y el viernes, concluyeron sin acuerdo.

No obstante, este lunes se seguirán manteniendo reuniones, incluidas mesas técnicas para tratar las propuestas realizadas por el Ministerio en materia de seguridad ferroviaria, por lo que, en caso de llegar a un acuerdo, la huelga podría ser desconvocada.

El responsable provincial del sector ferroviario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Albacete ha aprovechado su conversación con Europa Press para enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. "El tren es seguro", ha subrayado el dirigente sindical, que ha confiado en que las partes puedan llegar a un acuerdo.

REIVINDICACIONES

Entre las reivindicaciones sindicales, según ha detallado García, se encuentran más medios humanos y técnicos. "Queremos un incremento de las plantillas", tanto en mantenimiento como en los puestos de mando y en las estaciones de viajeros para que allí se pueda atender lo suficientemente con garantías a todos los clientes.

En el tema de Renfe, especialmente quieren más personal en intervención en ruta, porque a fecha de hoy, ha advertido, todavía hay trenes que van sin interventor y "su figura es importante para, ante cualquier situación, atender también a los clientes". En los talleres y en los centros de gestión también piden más plantilla.

Los sindicatos quieren la internalización del mantenimiento del material rodante de Renfe, es decir de todos los trenes tanto de mercancía como viajeros, ya que ahora mismo hay muchos que están también externalizados, y "por eso que queremos también el aumento de plantilla".

Igualmente, solicitan la realización de un estudio de la capacidad de la red de alta velocidad para garantizar una explotación segura y eficiente, así como unas inversiones urgentes y sostenidas en la red convencional para que siga siendo fundamental la cohesión territorial y la movilidad diaria.

De otro lado, exigen una actualización de los protocolos, sobre todo ante situaciones meteorológicas adversas, y que se trabaje conjuntamente entre todas las administraciones pertinentes.

"Queremos la recuperación de las comisiones mixtas de seguridad donde participe el personal de Adif y de otras operadoras", ha continuado el responsable sindical, quien ha pedido una formación especializada en emergencias y accidentes graves para todo el personal ferroviario.

"Nosotros consideramos que la seguridad ferroviaria no puede depender ni de recortes ni de externalizaciones. Es una responsabilidad pública que exige inversión personal suficiente y planificación a corto, medio y largo plazo".

Respecto a cómo se encuentra la red ferroviaria de Castilla-La Mancha, García ha querido dejar claro que los mantenimientos preventivos y correctivos se realizan tanto en la red convencional como en la de alta velocidad. "A pesar de eso, nosotros somos conscientes de que es necesario seguir trabajando para mejorar".

"La siniestralidad cero no existe" pero pese a ello "no debemos de poner límites en materia de seguridad", al contrario, ha apuntado, "creemos que hay que extremar todas las medidas posibles".