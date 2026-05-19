CCOO denuncia el "abandono institucional y la discriminación del profesorado" de la ESAD de C-LM

Escuela Artes Dramático Cuenca. - CCOO

CUENCA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO de Cuenca ha denunciado este martes la situación las condiciones de discriminación en las que se encuentra el cuerpo docente de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Castilla-La Mancha, que ha calificado como "discriminación", debido al "abandono institucional".

Según la central sindical, los y las docentes de la ESAD Castilla-La Mancha son los grandes olvidados de la Consejería de Educación, no solo porque sus enseñanzas sean menos conocidas que otras, sino por la acumulación de agravios comparativos que los convierten en "profesores de segunda" a ojos de la Administración, tal como ha afirmado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Cuenca, Alfredo Guijarro

Para Guijarro, resulta "inadmisible" que, a pesar de impartir Enseñanzas Artísticas Superiores (equivalentes a un Grado Universitario), el profesorado de la ESAD CLM esté siendo clasificado erróneamente bajo parámetros de educación secundaria.

CCOO ha denunciado que estos profesionales pertenecen al nivel 24, pero deberían pertenecer al nivel 26, exactamente el nivel donde están sus compañeros del Conservatorio Superior de Castilla la Mancha.

El sindicato señala que, además, el profesorado es catalogado como especialistas, cuando deberían ser considerados del cuerpo superior de docentes, no siéndole reconocidos varios derechos.

"Por el momento no cobran trienios, ni sexenios, aunque reconocemos que ahora, con sus nuevas condiciones laborales, será el momento de solicitarlos, y esperamos que no haya problemas respecto a esta cuestión", ha explicado Guijarro.

Además, apunta que por las características especiales de sus enseñanzas, y a pesar de rozar el 100% de su capacidad de matrícula, nunca llegarán al mínimo legal exigido por la Administración para tener un administrativo, ya que no se contempla una ratio especial para este tipo de enseñanzas. Sin embargo, señala, el funcionamiento de la escuela exige un trabajo administrativo propio de una facultad universitaria.

Además, ha recordado que uno de los objetivos de la ESAD es atraer alumnado de toda España y generar un tejido productivo cultural en la región, evitando así la fuga de talentos.

Por otra parte, indica que no hay partidas presupuestarias específicas para la mayor parte de necesidades, como escenografía, vestuario, producciones escénicas o incluso para formación específica para el alumnado. Por este motivo, el sindicato ha reclamado aumentar el presupuesto para dar respuesta a las necesidades que plantean estos estudios.

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO Cuenca han exigido a la Consejería de Educación una mesa de negociación inmediata para resolver la equiparación real de las y los profesionales al nivel 26, con todas las garantías salariales correspondientes a las Enseñanzas Superiores; así como la dotación de personal administrativo y subalterno (ordenanzas) de forma fija y estable, para realizar sus funciones al igual que ocurre con el resto de centros educativos de Castilla-La Mancha.

"No vamos a permitir que se siga tratando a la ESAD CLM como un centro menor. Son enseñanzas universitarias y sus profesionales y su alumnado merecen el respeto, las condiciones y la remuneración económica correspondiente, además de un presupuesto específico acorde a sus necesidades", ha subrayado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Cuenca.

Además, ha advertido que el sindicato no descarta iniciar un calendario de paros y movilizaciones si la Administración persiste en su actitud y no actúa ante estas reivindicaciones justas.