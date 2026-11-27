CCOO denuncia ante la Inspección de Trabajo graves deficiencias higiénicas y el estado insalubre de los baños y comedores en las empresas Mixer y DHL Makro. - CCOO

GUADALAJARA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La central sindical CCOO ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por lo que considera graves deficiencias de higiene y salubridad en las instalaciones de las empresas Mixer&Pack y DHL Makro. Una situación que agecta a la plantilla de Ilunion Servicios Industriales, un Centro Especial de Empleo, que presta servicio en dichas empresas.

En concreto, el sindicato ha denunciado el estado de los aseos y comedores, advirtiendo que sus condiciones afectan gravemente a la salud, bienestar y dignidad laboral de estas personas que son trabajadores y trabajadoras con discapacidad, según ha declarado la presidenta del comité de empresa de Ilunion Servicios Industriales en la provincia de Guadalajara, Teresa Sánchez.

Según ha apuntado la responsable sindical, en Mixer aunque se realiza una limpieza en el turno de mañana y otra en el de tarde, no existe ningún servicio de limpieza en el turno de noche ni durante los fines de semana, periodos en los que también se trabaja a tres turnos con total normalidad.

Esta desatención provoca que los baños alcancen unas condiciones higiénicas lamentables e inaceptables para el uso diario de la plantilla.

En el caso de DHL Makro la situación es igualmente alarmante, ya que tanto el baño como el comedor reciben servicios de limpieza una sola vez a la semana.

CCOO ha advertido que esta gestión resulta incompatible con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y con los estándares mínimos exigibles en cualquier entorno de trabajo, especialmente cuando se trata de proteger la salud de personas con discapacidad.

El sindicato ha subrayado que no se trata de un problema puntual, sino de una situación cronificada en el tiempo.

"Durante meses, CCOO ha trasladado esta problemática de forma reiterada a los órganos competentes, incluyendo el Comité de Seguridad y Salud, además de remitir un sinfín de correos electrónicos de advertencia a los responsables pertinentes sin obtener soluciones efectivas", han señalado desde el sindicato.

"Agotadas todas las vías internas de diálogo, ante la inacción y la persistencia de unas condiciones que atentan contra la salud laboral, CCOO ya ha formalizado la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social", han añadido en un comunicado.

El sindicato ha exigido una intervención inmediata que garantice la limpieza y desinfección adecuada en todos los turnos y días de actividad en ambas empresas, asegurando unas condiciones de trabajo dignas y salubres para toda la plantilla.