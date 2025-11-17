CCOO destinará la recaudacion de su Festival de Música Sororidad con motivo del 25N al proyecto 'Ollas para Gaza'

ALBACETE 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha presentado este lunes el VI Festival de Música Sororidad, que se celebrará el próximo sábado, 22 de noviembre, en la Sala Clandestino, y cuya recaudación se va a entregar a Albacete con Palestina, que lo enviará al proyecto 'Ollas para Gaza'.

Esta cita musical, que alcanza este año su sexta edición reafirmando la utilidad de la cultura para denunciar las violencias hacia las mujeres y con el objetivo de empoderar a las mujeres en el ámbito de la música, vuelve a dar el protagonismo a cuatro bandas compuestas o lideradas por mujeres: Pakita Calavera, Septiembre, Koko Blues y Jelly Juice

"Se trata de un concierto con un marcado carácter reivindicativo, con el que queremos denunciar las violencias hacia las mujeres en todas sus manifestaciones, y que son consecuencia de la discriminación e infravaloración que sufren las mujeres en nuestra sociedad", ha explicado el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, en la presentación.

El Festival se enmarca en las actividades programadas por CCOO Albacete con motivo del 25 N, Día Internacional por la Eliminación de las Violencia hacia las Mujeres, que este año "tiene una especial relevancia ante la deriva de las políticas impulsadas por la extrema derecha y que están teniendo reflejo en las instituciones donde gobiernan con el PP", ha indicado.

"No podemos consentir que se cuestione la violencia machista cuando en lo que llevamos de año han sido asesinadas 36 mujeres en nuestro país", ha añadido, según informa el sindicato.

La secretaria de Empleo y Formación, Rosario Martínez, ha animado a la ciudadanía a que asista al Sororidad en apoyo a los valores que representa: "CCOO organiza este festival para visibilizar el talento femenino en la música y desde la convicción del poder que tiene la cultura para sensibilizar y concienciar sobre los problemas de nuestra sociedad, y especialmente los que sufren mayoritariamente las mujeres".

Y como CCOO no quiere olvidarse de las mujeres de otros países, este año la recaudación del Festival será para la Asociación Albacete con Palestina, cuya portavoz en la rueda de prensa, Paola Avilés, ha hecho hincapié en la necesidad de mantener la atención sobre Gaza, porque la situación "sigue siendo dramática desde el punto de vista humanitario y aún va a empeorar con la llegada del invierno".

Paola Avilés ha explicado que la recaudación será para el proyecto 'Ollas para Gaza', gestionado por la RED SOS Refugiados Europa y realizado por el grupo Aid for Gaza, y cuyo objetivo es paliar la hambruna generada por el genocidio y el bloqueo de la ayuda humanitaria, repartiendo comida caliente a la población.

Avilés ha agradecido a CCOO su gesto porque "las Ollas para Gaza se van haciendo en función de las ayudas de las que disponen".

En este sentido ha contado que los pocos alimentos que hay en el mercado interior tiene unos precios desorbitados, por lo que ha incidido en la necesidad de apoyar la compra de alimentos para las cocinas comunitarias que proporcionan comida caliente al menos una vez al día a una media de 400 personas.