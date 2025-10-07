CCOO Guadalajara se concentra en ID Logistics de Cabanillas del Campo contra las represalias sindicales

CCOO Guadalajara se moviliza contra las represalias sindicales en la empresa ID Logistics de Cabanillas del Campo. - CCOO

GUADALAJARA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La central sindical CCOO de Guadalajara ha encabezado una concentración este martes frente al Servicio de Mediación de Guadalajara contra lo que han definido como persecución a la representación sindical en la empresa ID Logistics en Cabanillas del Campo.

La convocatoria buscaba apoyar al representante sindical de CCOO en el Comité de Empresa que ha sido, según el sindicato de forma injuta por su actividad sindical, según ha trasladado por nota de prensa.

"Este compañero mantiene una posición firme, exigente y reivindicativa en su centro de trabajo y a juicio del sindicato esto tiene mucho que ver con que haya sido sancionado injustamente por parte de la empresa", ha denunciado el secretario de Organización de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Guadalajara, Raúl Formoso.

El sindicato ha condenado este tipo de prácticas antisindicales, asegurando que su objetivo es vulnerar la libertad y los derechos sindicales, advirtiendo que "no a va a tolerar ningún tipo de persecución a nuestra representación, ni un trato discriminatorio con respecto al resto de representantes sindicales", según ha declarado Formoso.