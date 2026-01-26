CCOO llevará a Félix Solís ante la Inspección de Trabajo por "la falta de seguridad y prevención" en esta empresa

Concentración sindical a las puertas de la empresa Félix Soliss. - CCOO

CIUDAD REAL 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

En solidaridad con la familia del trabajador que el pasado jueves sufrió un accidente laboral que le costó la vida, y para denunciar los "incumplimientos" de la empresa en materia de seguridad laboral, este lunes ha tenido lugar una concentración ante la bodega de Félix Solis donde ocurrió el trágico suceso.

La secretaria general de CCOO Ciudad Real, Esther Serrano, y el secretario general de CCOO Industria Ciudad Real, Víctor Manuel Arias, han empezado trasladando el pésame a la familia y compañeros y compañeras del trabajador fallecido y se han puesto a su disposición para lo que estimen oportuno, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

"El hecho de que hace aproximadamente un año y medio estuviéramos en el mismo sitio concentrándonos evidencia que este accidente, al igual que el anterior, no son fruto del azar, sino que obedecen a un fallo muy grave en prevención y en la adopción de medidas de seguridad, que son exclusivamente responsabilidad de la empresa. Una empresa que presume de ser puntera, pero que antepone los beneficios a la seguridad de sus trabajadores y traajadoras", ha señalado Esther Serrano.

CCOO se va a personar ante la Inspección de Trabajo y no descarta hacerlo también ante el juzgado para exigir que se investiguen los hechos y se depuren las responsabilidades. En este sentido también se ha pronunciado Víctor Manuel Arias, quien ha indicado que el peso de la ley tiene que caer sobre la empresa Félix Solís, y ha pedido a la Administración que no mire hacia otro lado.

Ambos dirigentes sindicales han hecho alusión a la actitud antisindical de la empresa Félix Solís, por "obstaculizar" que haya representación legal de los trabajadores y trabajadoras, "recurriendo a amenazas, coacciones y otro tipo de argucias para que no se convoquen elecciones sindicales".

Esther Serrano ha incidido en que "no es casualidad que en aquellos centros de trabajo donde hay representación legal de las personas trabajadoras, donde hay un comité de empresa y donde hay un comité de seguridad y salud, la siniestralidad es menor porque hay un mayor control".

Por eso, Víctor Manuel Arias ha dicho que es el momento de que los trabajadores y las trabajadoras de Félix Solís "se organicen y no se dejen amedrentar", porque "la liberta sindical es un derecho protegido y el comportamiento de esta empresa es más propio de tiempos ya superados que del siglo XXI".