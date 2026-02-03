CCOO C-LM cree que la campaña de invierno ha sido "muy exitosa" en lo laboral pese a los datos de enero

El secretario de empleo, Juan Carlos del Puerto y el secretario de empleo de CCOO en Toledo, Hassan Rejbi. - CCOO

TOLEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla-La Mancha ha considerado que los datos del paro del mes de enero, a pesar de la subida de 2.715 desempleados en la región, denotan una campaña de invierno "muy exitosa" en lo laboral en la Comunidad Autónoma.

El sindicato ha recordado en nota de prensa que los datos de enero muestran la fotografía habitual del primer mes del año, en el que se destruyen los empleos de dicha campaña de invierno.

Así, desde CCOO han apuntado que el volumen del comercio ha sido "récord" y "así lo demuestra el hecho de que gran parte del empleo destruido pertenezca al mismo".

En este sentido, el secretario de Empleo del sindicato en la región, Juan Carlos del Puerto, ha aseverado que 2026 "puede ser un año muy bueno en empleo si se apoyan las medidas laborales y se dejan de lado los intereses partidistas".