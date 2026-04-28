CCOO C-LM exige "responsabilidad" a patronal ante los accidente laborales y reivindica la labor de delegados sindicales

Inicio de la manifestación convocada en Toledo por CCOO Castilla-La Mancha con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud Laboral. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha reclamado este martes "responsabilidad a quien la ley dice claramente que la tiene que son los empresarios y las patronales" ante la siniestralidad laboral.

Durante una atención a medios antes del inicio de la manifestación convocada en Toledo con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud Laboral, acompañado por su homólogo en la provincia de Toledo, Federico Pérez, Ortega ha señalado que "cada hora de jornada laboral suceden 15 accidentes de trabajo en Castilla-La Mancha". Unos datos que ha calificado como "absolutamente intolerables".

"La prevención de riesgos laborales no es una prioridad de las patronales ni de los empresarios", ha afirmado Ortega, revindicando el "derecho a la salud laboral y a la prevención de riesgos laborales".

Por este motivo, ha exigido medidas para que "los planes de prevención" no sean "un papel mojado en la pared o en el tablón de anuncio". "Tienen que ser una realidad, porque esas medidas salvan vidas", ha señalado.

En esta línea, ha criticado las recientes posiciones manifestadas por las patronales tanto nacional como de Castilla-La Mancha y la provincia de Toledo sobre la bajas laborales, apuntando que "la incapacidad temporal, la baja, es un derecho de las personas trabajadoras, es un derecho a recuperarse para volver al puesto de trabajo".

"No vamos a tolerar el discurso que criminaliza a los trabajadores y que incluso en algunos ámbitos de negociación de convenios colectivos pretende, como os decía, mercadear con la salud de las personas", ha declarado Ortega. "CCOO nunca va a intercambiar eso a cambio de otras condiciones", ha afirmado.

Por otra parte, el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha ha reivindicado la figura de los delegados de Prevención de Riesgos Laborales, afirmando que los datos muestran que "donde hay sindicatos, donde están presentes los delegados y delegados de prevención, hay menos accidentes, son menos graves, se controla la seguridad y salud en el trabajo".

Asimismo, ha trasladado el pesar y el recuerdo por las víctimas de accidentes laborales, "esas vidas truncadas, en muchos casos por una mala decisión, en muchos casos por faltas de medidas de prevención y en muchos casos que son absolutamente evidables".

REFORMA DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE C-LM

Por su parte, Federico Pérez ha apuntado a la necesidad de reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla-La Mancha, que ya cuenta con "30 años de antigüedad".

"Desde CCOO estamos instando al Gobierno a que se modifique, a que se actualice, a que incluya nuevos apartados, como pueden ser los riesgos psicosociales", ha señalado el secretario provincial del sindicato.

Además, ha cargado contra la intención de reducir las bajas laborales "a base de negarlas", criticando también el papel de la mutuas y las dificultades que presentan para acreditar enfermedades laborales.

Así, ha apuntado a la propuesta de la central sindical integrar el papel de la mutuas en la Seguridad Social.