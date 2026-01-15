CCOO C-LM pide cláusulas de garantía salarial en todos los convenios para evitar pérdida de poder adquisitivo

El secretario de acción sindical de CCOO C-LM, Ángel León. - CCOO

TOLEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La central sindical CCOO Castilla-La Mancha ha señalado que solicitará cláusulas de garantía salarial en todos los convenios colectivos para evitar la pérdida de poder adquisitivo, tras analizar los datos de IPC publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.

La central sindical ha planteado que tras la tasa de inflación del 2,7% a cierre de 2025, el IPC acumulado en los últimos cinco años comparado con el incremento salarial en este mismo periodo, indica que los trabajadores y trabajadoras de la región han perdido de media un 7,01% de poder adquisitivo (el IPC acumulado ha sido del 22,1% frente al aumento salarial acumulado del 15,09%), según ha informado el sindicato por nota de prensa.

En Castilla-La Mancha el incremento medio pactado en el 2025 en los convenios colectivos sectoriales ha sido del 3%, un 0,53% menos que en el país.

Por provincias, ha sido del 3,14% en Guadalajara, 3,02% en Ciudad Real, 2,99% en Cuenca, del 2,92% en Toledo y del 2,91% en Albacete, según ha explicado el secretario de Acción Sindical de CCOO Castilla-La Mancha, Ángel León.

Frente a esto, la pérdida de poder adquisitivo ha sido del 8,53% en Toledo, 7,51% en Cuenca, 7,05% en Guadalajara, 6,27% en Albacete y del 5,89% en Ciudad Real.

Por ello, CCOO de Castilla-La Mancha ha reiterado su intención de reclamar a las patronales en las mesas de negociación de los convenios colectivos incrementos salariales por encima de la media del país.

En este sentido, ha apuntado que el salario medio bruto anual en la región es de 24.886 euros, 3.164 euros menos que la media nacional, mientras que el salario mediano, es decir, el más común y que afecta a 289.000 personas es de 21.071 euros.

La central sindical ha recordado que este año se abrirán en la región las mesas de 26 convenios colectivos que afectan a 112.000 personas trabajadoras, además hay una veintena de convenios que están bloqueados o que se están negociando y que afectan a 103.000 personas. En total se negocian 81 convenios colectivos de ámbito sectorial que dan cobertura a 360.000 trabajadores y trabajadoras.

Para el sindicato, existe un escenario favorable en términos económicos, de crecimiento de márgenes y beneficios empresariales, de productividad que hacen viable mayores incrementos salariales para las personas trabajadoras, quienes con su trabajo y esfuerzo diario generan esa riqueza, por ello "vamos a seguir exigiendo a las patronales de la región incrementos salariales que superen los del país, así como cláusulas de garantía salarial como un elemento fundamental para evitar que las y los trabajadores pierdan poder adquisitivo", según ha afirmado el secretario de Acción Sindical de CCOO Castilla-La Mancha.