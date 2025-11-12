CCOO C-LM reivindica subidas salariales por encima del 3,53% de cara a la negociación colectiva sectorial de 2026

El secretario general de CCOO CLM, Javier Ortega, y el secretario de acción sindical de CCOO CLM, Ángel León, en rueda de prensa en Toledo - EUROPA PRESS

TOLEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Castilla-La Mancha, de cara a la negociación colectiva sectorial de 2026, va a reivindicar a las patronales de las cinco provincias, y de manera generalizada, incrementos salariales por encima del porcentaje pactado a nivel nacional, garantizando las cláusulas de revisión salarial. Actualmente, la media nacional se sitúa en el 3,53 por ciento y en Castilla-La Mancha en el 2,93%.

Comisiones Obreras también planteará una reducción paulatina de la jornada laboral anual para que se vaya consolidando inicialmente en 37,5 horas semanales. Actualmente, en Castilla-La Mancha se trabaja de media unas 39,4 horas semanales y en España 38,4.

El secretario regional de CCOO, Javier Ortega, y el secretario de acción sindical del sindicato, Ángel León, han sido los encargados de presentar los principales datos de cara a la negociación colectiva de 2026 y la campaña 'Trabajamos más pero cobramos menos', que conllevará concentraciones en las capitales de provincia.

Los sindicatos abordarán en los próximos meses "un asunto tan clave y tan importante" como es la negociación colectiva en Castilla-La Mancha, "el mayor instrumento" con el que cuentan las personas trabajadoras para mejorar sus condiciones laborales.

El sindicato defiende sus reivindicaciones argumentando que hay un "escenario favorable", ya que durante los siete primeros meses de 2025, las exportaciones de las empresas de Castilla-La Mancha superan los 6.500 millones de euros por primera vez en toda la serie histórica, con un crecimiento que roza el 7,3% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, considera que hay margen para subir los salarios puesto que, según asegura, la productividad ha crecido un 43 por ciento, mientras que la remuneración media por asalariado ha crecido un 30%. Asimismo, advierten desde el sindicato que la rentabilidad media de las empresas vuelve a registrar un nuevo récord en la mayoría de los sectores tanto en grandes, pequeñas y medianas empresas.

El sindicato trasladará todos estos argumentos en un proceso de asambleas sectoriales informativas dirigidas a su afiliación y simpatizantes.

Igualmente, ha anunciado concentraciones en las capitales de provincial bajo el lema 'Trabajamos más pero cobramos menos'. En Albacete, la concentración será el 29 de noviembre a las 11.00 horas, y el 1 de diciembre se repetirán en Ciudad Real (11.00 horas), Cuenca (11.00 horas), Guadalajara (12.00 horas) y Toledo (11.00 horas).