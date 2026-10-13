CCOO C-LM urge a reforzar la prevención en empresas antes los "datos alarmantes de siniestralidad laboral"

Archivo - La secretaria regional de Diálogo Social y Salud Laboral de CCOO, Raquel Payo, presenta la campaña de prevención del estrés térmico. - CCOO - Archivo

TOLEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La central sindical CCOO de Castilla-La Mancha ha calificiado como "datos alarmantes" las cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre siniestralidad laboral que muestran que, hasta el mes de septiembre, un total de 39 personas perdieron la vida en su puesto de trabajo en la región.

La secretaria de Diálogo Social y Salud Laboral de CCOO CLM, Raquel Payo, ha reclamado mayor prevención de riesgos en las empresas, apuntando que las "39 personas que salieron de su casa para ganarse la vida y que nunca regresaron porque un accidente laboral acabó con sus vidas" suponen 15 personas más con respecto al mismo periodo del año anterior, según ha trasladado CCOO por nota de prensa.

"Muchas de estas muertes son por falta de medidas de prevención en las empresas, el ejemplo claro lo encontramos en las caídas en altura, aún así, la prevención sigue brillando por su ausencia en muchos centros de trabajo y esto tiene unas nefastas consecuencias sobre la salud y la vida de la clase trabajadora", ha señalado Payo.

La responsable sindical ha apuntado al incremento de los accidentes graves y mortales, a pesar del leve descenso del cómputo global de siniestralidad laboral.

"Esto es intolerable, es urgente que el conjunto de agentes implicados en la seguridad y salud laboral actuemos frente a esta lacra, si bien no podemos olvidar que es obligación empresarial, -así lo dice la Ley de prevención-, salvaguardar la salud y seguridad de las personas trabajadoras", ha afirmado Payo.

La secretaria de Diálogo Social y Salud Laboral del sindicato ha advertido que CCOO Castilla-La Mancha continuará trabajando para "reducir estas cifras de la vergüenza" a través del trabajo de sus delegados sindicales y de la formación en materia preventiva.