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TOLEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Castilla-La Mancha ha valorado que el próximo año 2027 se vayan a convocar un total de 7.006 plazas correspondientes a las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de los años 2025 y 2026 y, aunque ha reconocido que son "muchas plazas", ha dicho que "siguen siendo insuficientes".

Así lo ha indicado en rueda de prensa la secretaria regional de la FSC CCOO, Carmen Juste, quien ha señalado que el sindicato valora "positivamente la creación de estas plazas" porque la Junta se ha ido "al máximo" de las que pueden salir en esta OPE, "y por eso las votamos a favor en mesa de negociación".

"Pero hay que decir que estamos en un momento crucial en el que hay que cuidar los servicios públicos y seguir mejorando la calidad de los mismos. Y, por lo tanto, aunque son muchas plazas, siguen siendo insuficientes y tendremos que seguir peleando para que se siga creando empleo público", ha manifestado.

SUBIDA DEL SMI

De otro lado, respecto a la aprobación de la subida salarial del 4,5% para 2027 para los funcionarios, Juste también lo ha valorado "muy positivamente" porque en un plazo de 13 meses los empleados públicos van a tener una subida de más de un 11 por ciento.

"Por el pulso que hemos ido tomando a los empleados y empleadas públicas en la Junta, están contentos, aunque el nivel de vida es muy alto y el IPC ha subido en unos términos que no preveíamos cuando se firmó el acuerdo. Pero sin lugar a dudas esto supone un balón de oxígeno para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras del empleo público", ha concluido.