CCOO se movilizará en Toledo si Correos reestructura el modelo de reparto "sin negociación y con recorte de plantilla"

TOLEDO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha advertido de que iniciará movilizaciones en Toledo ante el intento del presidente de Correos, Pedro Saura, de aplicar una reestructuración del modelo de reparto "sin negociación, contra la mayoría sindical y con recorte de plantilla".

El sindicato denuncia que las pruebas piloto que Correos pretende implantar "no son un experimento aislado", sino "la antesala de un cambio estructural" diseñado a nivel estatal por la Presidencia y la Dirección de la empresa para aplicarse en todas las carterías, unas 2.500 en todo el país, "con graves consecuencias laborales y de servicio público".

Estas pruebas piloto, según ha informado el sindicato en nota de prensa, forman parte de un plan estatal "deliberadamente oculto", estructurado en hasta cinco fases, cuya primera etapa pretende implantar 71 "pruebas piloto" en todo el país, de las cuales cinco se concentran en Castilla-La Mancha. "Esta distribución no es casual y evidencia que el equipo que dirige Pedro Saura, bajo la coartada de una supuesta fase experimental, está tratando de extender posteriormente este modelo al conjunto de carterías del país".

CCOO advierte de que las tres pruebas piloto anunciadas en Toledo son solo el primer paso de un proceso de implantación generalizada que afectará a todas las carterías de la provincia, un total de tres, con impacto directo sobre 50 carteros. Este modelo, según el sindicato, alterará recorridos, turnos, centros de trabajo, condiciones laborales y provocará "un grave desorden" en la prestación del servicio postal público, "con perjuicios evidentes para la ciudadanía, las empresas y las instituciones".

CCOO denuncia que el denominado Nuevo Modelo Operativo se está imponiendo de manera unilateral y opaca, mediante pruebas piloto aplicadas de facto y "a espaldas" de la negociación colectiva, sin documentación previa ni memoria justificativa y sin evaluar sus consecuencias reales sobre el empleo, la salud laboral, la conciliación y la igualdad. Además, según afirma el sindicato, introduce recorridos diarios variables impuestos por algoritmos y normaliza la no cobertura de ausencias, implantando una política de contratación "cero" que traslada la carga de trabajo a la plantilla existente, agravando un ajuste de empleo que ya es insostenible.

"Esto no va de modernización ni de eficiencia, va de ahorro de costes, recorte de empleo y precarización del trabajo de reparto y del servicio público", denuncia CCOO, que alerta de que esta reorganización viene acompañada de cierres y concentraciones de centros, con traslados forzosos, movilidad geográfica y cambios de turno y jornada, especialmente hacia la tarde.

SOBRECARGA LABORAL

El sindicato advierte de que este modelo provocará "una sobrecarga laboral insostenible, cronificando la no cobertura de ausencias y aumentando las cargas y los recorridos de reparto, con efectos directos sobre la salud laboral de la plantilla, incrementando el estrés, la ansiedad y la siniestralidad, además de agravar unos niveles de absentismo ya elevados".

CCOO subraya que las consecuencias no se limitarán a la plantilla, sino que la ciudadanía, las empresas y las instituciones verán deteriorarse de forma significativa la calidad del servicio postal público, con retrasos en el reparto, acumulación de correspondencia y pérdida de presencia territorial de Correos.

Ante esta situación, CCOO exige la paralización inmediata de todas las pruebas piloto, la apertura de una negociación estatal real y que se demuestre que el modelo actual de reparto no es válido. Mientras no se constate lo contrario, CCOO defiende que el modelo vigente es el que debe mejorarse, tal y como recoge el espíritu del Acuerdo Marco firmado en 2024, acabando con los recortes, reforzando la plantilla con la contratación suficiente y convocando la oferta de empleo público que Saura, nombrado por un partido progresista, bloquea desde hace dos años.

El sindicato reclama además que se pongan sobre la mesa el Plan de Incentivos y la reducción de la jornada a 35 horas, compromisos pendientes que la empresa sigue incumpliendo.

CCOO advierte que si Saura persiste en esta deriva e intenta imponer la reconversión sin negociación, activará la vía judicial y la movilización sindical frente a los incumplimientos de los acuerdos y la imposición de una reestructuración salvaje, con graves riesgos para el empleo, el servicio postal público y el propio funcionamiento del reparto en todo el país, en un horizonte de año y medio, hasta junio de 2027, atravesado por procesos electorales clave.