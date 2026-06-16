CCOO reclama a Gobierno C-LM más plantilla y mejoras organizativas para acabar con las agresiones al personal sanitario

La secretaria general Federación Sanidad y Sectores Sociosanitarios, Pilar Ramos, junto al secretario general, Javier Ortega, presentan la campaña contra agresiones a personal sanitario. - CCOO

TOLEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha reclamado este martes al Gobierno de Castilla-La Mancha aumentar las plantillas sanitarias y una mejora organizativa para que la asistencia sanitaria al ciudadano no se demore y facilite el trabajo a los profesionales. El objetivo de esta petición es el de revertir las agresiones que sufre este colectivo, que año a año se han ido incrementando en un 20%.

Así lo ha indicado la secretaria general Federación Sanidad y Sectores Sociosanitarios, Pilar Ramos, que junto al secretario general, Javier Ortega, ha presentado la campaña contra las agresiones al personal sanitario que ha puesto en marcha el sindicato, en una rueda de prensa en la que ha desgranado alguna de las razones por las que se producen dichos ataques.

"En periodo estival entran muchos profesionales de enfermería, pero facultativos no. Se sustituyen entre ellos. Hay una falta de médicos", ha denunciado Ramos, que también ha puesto el foco en las bajas médicas a las que los facultativos se ven abocados "por el estrés que llevan acumulado" y que "en algunas ocasiones, no se cubren, porque no hay facultativos".

Aunque la secretaria general de la Federación Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha deslizado que las agresiones también se pueden producir por "la polarización y agresividad" que se está dando a nivel público, ha insistido en que "los tiempos de espera" pueden estar detrás de los cerca de 700 episodios violentos que se registraron en Castilla-La Mancha en 2025, "una media de dos agresiones al día".

Según ha explicado, fue a raíz del incremento sustancial de agresiones que se registraron el pasado verano --fundamentalmente en Atención Primaria--, cuando el sindicato decidió hacer una encuesta a los profesionales, que ha desvelado que el 56% de los trabajadores ha tenido al menos una agresión verbal o física al año; que el 30% de dichas agresiones se han dado en Primaria y que en el 47,8% de los casos el paciente es el agresor.

"El 47,8% de las personas que lo han sufrido no notifica las agresiones, fundamentalmente porque no creen que sirva para nada. Este dato fundamental lo que nos dice es que el 73,9% de los profesionales creen que no hay medidas de seguridad suficiente", ha alertado Ramos.

"Hay una desprotección, sobre todo en los centros de salud, y esto no es solo una cuestión de poner más vigilancia, sino de implementar medidas organizativas que mejoren el servicio a la ciudadanía", ha reivindicado.

Dicho sondeo también ha sacado a la luz que el 80% de las personas agredidas son mujeres y que 6 de cada 10 agresiones afectan al personal facultativo y de enfermería, aunque están creciendo las agresiones recibidas por el personal administrativo.

Por ello, pese a valorar que el Sescam esté poniendo sanciones administrativas a las personas agresoras, que pueden ir más allá de los 15.000 euros, la responsable de COCO ha reclamado formación específica para que los profesionales sepan manejar estas situaciones de conflicto y que haya un acompañamiento por parte de la Administración, tanto jurídico como psicológico, "que no lo está habiendo en casos graves". "Entendemos que se tiene que reforzar. Es fundamental cuidar a quien nos cuidan".

LA VIOLENCIA, RIESGO LABORAL

Ante este tesitura, el secretario regional de CCOO ha insistido, durante su intervención, en que la violencia externa "es un riesgo laboral más" que hay que prevenir y abordar de forma multisectorial, para que sea correctamente evaluado.

Por ello, el sindicato va a repartir más de 3.000 carteles en los centros de salud de la región y va a llevar a cabo una campaña en redes, con el objetivo de sensibilizar a la población usuaria contra las agresiones.

"Paralelamente pedimos a la Administración medidas organizativas y preventivas, que se forme de manera específica a los profesionales en el manejo de las situaciones de conflicto y que el Sescam agilice la tramitación de sanciones que lleva a cabo el observatorio creado, para que ninguna agresión quede impune".

"No hay que olvidar que más de la mitad de las agresiones no se comunican, por lo tanto quedan silenciadas, y esto puede ofrecer una visión distorsionada de la realidad que lamentablemente hay", ha avisado.

Por último, el responsable regional de CCOO ha pedido que el "director de seguridad", figura que el Sescam iba a crear, "vea definitivamente la luz".

Según avanzó en noviembre de 2025 el director general de Recursos Humanos y Transformación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Íñigo Cortázar, esta figura "realizará funciones de coordinación, dirección y de asesoramiento en materia de seguridad privada y también se encargará de la interlocución con la Seguridad Pública en esta Dirección General de Recursos Humanos y Transformación".