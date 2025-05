CCOO reclama una mejora de salarios y pensiones ante la subida de precios

TOLEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

La central sindical CCOO Castilla-La Mancha ha reclamado que la inflación sea compensada con una mejora de salarios y de las pensiones públicas, tras conocer los datos de un incremento interanual del IPC en un 1,7% en la región, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sindicato ha argumentado, además, que es el momento de que "los beneficios empresariales corrijan la precariedad de los sectores más castigados".

Así lo ha indicado el secretario de Empleo y Políticas Públicas de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto, afirmando que "el efecto de la Semana Santa también se deja notar en los precios que están vinculados al sector turístico, principalmente en los paquetes turísticos, alojamiento y transporte", según ha trasladado el propio sindicato por nota de prensa.

En este sentido ha destacado que Castilla-La Mancha los paquetes turísticos han subido en términos intermensuales un 13,7%, los alojamientos un 10,7% y los servicios de transporte un 5,7%.

"La reflexión que hacemos es que, si suben estos precios, también se debe notar en la mejora de las condiciones laborales de estos sectores, altamente precarizadas", ha apuntado Del Puerto.

Según el responsable sindical, los avances y las mejoras económicas no pueden limitarse a la parte empresarial y han de llegar a quienes "son el verdadero motor del sector que son las personas que trabajan en él y que tienen que ver reducidas sus jornadas y mejorados sus salarios".

Del Puerto ha destacado el incremento de bienes de primera necesidad, apuntando que "si miramos la perspectiva histórica de la evolución del IPC, los alimentos y bebidas no alcohólicas siguen en máximos históricos, y esto se nota en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, no permitiendo el ahorro, no permitiendo el acceso, no permitiendo desarrollar su modelo de vida".

En este sentido, ha destacado que desde enero el IPC de los alimentos sube en la región un 1,4%, después de un período inflacionista de varios años.

"Necesitamos salarios y pensiones conforme al IPC, que se sigan actualizando conforme al ritmo de crecimiento del nivel de vida y que permitan que los trabajadores y trabajadoras en la región no pierdan poder adquisitivo y no pierdan capacidad de ahorro", ha reiterado Del Puerto para concluir.