CCOO recogerá firmas entre trabajadores y usuarios para forzar al Sescam a asumir la gestión del servicio de ambulancias

TOLEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO se va a desplazar a los hospitales de la región para empezar a recoger firmas entre trabajadores y usuarios del transporte sanitario, a fin de forzar al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a asumir la gestión de este servicio, pues "mejoraría en calidad y seria más eficiente".

Así lo ha avanzado este martes la secretaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO C-LM, Carmen Juste, que, acompañada de la responsable del sector transporte y logística FSC, Mamen Trujillo, y de la delegada del transporte sanitario en la provincia de Toledo, Araceli Écija, ha asegurado que la gestión indirecta de transporte sanitario en la región "ha hecho aguas y no funciona".

"El Sescam tiene que coger el toro por los cuernos y asumir gestión directa de este servicio", ha reclamado Juste, que ha invitado al resto de sindicatos con representación en este sector a que se sume a esta iniciativa, para que el Ejecutivo regional se replantee esta gestión directa.

Además de denunciar la situación precaria de los cerca de 2.000 trabajadores que sostienen el sector, pues llevan años "sin subidas salariales", la responsable de CCOO ha lamentado que la calidad asistencial de este servicio se esté deteriorando, por la "falta de mantenimiento" de los vehículos que transportan a pacientes.

Según Carmen Juste, la flota de ambulancias es antigua y los vehículos sufren "averías constantes". "Esto provoca que, en muchas ocasiones haya que cambiar de ambulancia durante el trayecto", pues, según denuncia, las empresas adjudicatarias, "más preocupadas por sus beneficios, no reparan estas deficiencias que restan calidad asistencial".

A modo de ejemplo, ha apuntado que en la provincia de Albacete "se están utilizando las ambulancias del Sescam para hacer servicios en Adeslas, en Asisa, en compañías con las que tienen convenios, y que no tienen ambulancias ni tienen chóferes".

LICITACIÓN DEFINITIVA ESTE MES DE FEBRERO

Por su parte, la responsable del sector transporte y logística FSC ha pedido el fin de la privatización del transporte sanitario en Castilla-La Mancha, ante "el bloqueo del convenio colectivo y el deterioro del servicio".

Ha explicado que la licitación del servicio de momento es provisional y que en este mes de febrero debería estar adjudicado con carácter definitivo.

"El transporte sanitario no puede ser un negocio, es un servicio esencial, una pieza clave de la atención urgente y no urgente. Su correcta prestación incide directamente en la seguridad de los pacientes y en la eficacia del sistema sanitario público. Sin embargo, el actual modelo de gestión indirecta ha demostrado estar agotado", ha abundado Trujillo, que añade que las continuas licitaciones "son una fuente inagotable de conflicto".

"Cada vez que tenemos que negociar un convenio acabamos teniendo muchísimos días de huelga, de manifestaciones. Somos incapaces al final de llegar a un acuerdo", ha recordado la responsable de CCOO, que ha denunciado que mientras esto ocurre, las empresas "se siguen llenando los bolsillos, y nos dicen que no pueden subir los salarios porque no tienen margen".

A su juicio, esta actitud empresarial condena a los trabajadores a una "precarización progresiva", y a los usuarios a un servicio "muy deficiente".

En esta línea, ha terminado criticando que se estén utilizando ambulancias del servicio programado destinadas al traslado de pacientes a diálisis, a oncología, a consultas o a rehabilitación, al servicio urgente, cuando está "totalmente prohibido", porque dichos vehículos no están acondicionados para ofrecer esa prestación.

Por último, la delegada del transporte sanitario en la provincia de Toledo ha instado al Sescam a sentarse a firmar un convenio y solucionar los problemas que suscita este modelo. "Con el actual pliego no estamos dando un buen servicio y eso no viene bien ni a trabajadores ni a ciudadanos".