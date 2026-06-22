CCOO tilda de "traición" el convenio del comercio en Guadalajara y denuncia un pacto de recortes para 7.000 trabajadores

El secretario general de CCOO Guadalajara, Javier Morales, y el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de CCOO Castilla-La Mancha, Santiago Zafrilla. - CCOO

GUADALAJARA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) ha cargado este lunes contra el nuevo convenio colectivo del comercio de Guadalajara, firmado por UGT y la patronal, al considerar que supone un "recorte de derechos" para los entre 6.000 y 7.000 trabajadores afectados y que se cerró de forma unilateral, sin contar con la participación de este sindicato en la reunión definitiva de firma.

Sin embargo, pese a calificar lo ocurrido como una "traición entre sindicatos", la organización ha subrayado que este episodio no romperá la unidad de acción sindical en otros ámbitos.

Así lo han manifestado en rueda de prensa el secretario general de CCOO Guadalajara, Javier Morales, y el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de CCOO Castilla-La Mancha, Santiago Zafrilla, quienes han denunciado que, tras seis meses de negociación, UGT --sindicato mayoritario-- y la patronal rubricaron un acuerdo que, a su juicio, empeora las condiciones laborales y económicas del sector.

Zafrilla ha explicado que el principal escollo de la negociación fue la pretensión empresarial de recortar los complementos por incapacidad temporal (IT).

Según ha señalado, el nuevo convenio establece que los trabajadores que sufran una segunda baja en un mismo año dejarán de percibir el complemento durante el primer mes completo de la incapacidad, cuando hasta ahora únicamente dejaban de cobrarse los seis primeros días.

"Han recortado la IT con unos incrementos salariales que no cubren el IPC y lo han hecho sin avisarnos", ha criticado, antes de acusar a la patronal y a UGT de actuar "con alevosía" al firmar el acuerdo sin responder a la petición de CCOO de aplazar la reunión prevista inicialmente para el 2 de junio.

Aunque ha reconocido que UGT cuenta con mayoría suficiente para suscribir legalmente el convenio en solitario, Zafrilla ha lamentado que no se permitiera a CCOO intentar mejorar la propuesta.

"Ha sido una traición entre sindicatos", ha afirmado, si bien ha querido dejar claro que "no va a romper la unidad de acción sindical en otros ámbitos", al considerar que ésta sigue siendo "la principal garantía para mejorar las condiciones de los trabajadores".

Por su parte, Morales ha definido el texto acordado como "un convenio de pérdida y largo", al entender que combina recortes en derechos con una vigencia excesiva de cinco años. "Es demasiada paz para la patronal a cambio de nada", ha sostenido.

El dirigente sindical ha censurado especialmente el endurecimiento de las condiciones de las bajas laborales y ha asegurado que una persona que encadene una segunda baja podría perder entre 500 y 700 euros. "Es un recorte bestial y un atropello", ha afirmado.

CCOO también rechaza la estructura salarial pactada, que contempla una subida del 3% para este año y del 2% para cada uno de los cuatro siguientes, con una cláusula de revisión limitada al 3,5% del IPC.

Según Morales, este mecanismo no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo si la inflación supera ese umbral. Además, el sindicato considera que la duración del convenio dificulta que eventuales cambios en la representación sindical puedan trasladarse a futuras negociaciones colectivas.

"Cinco años imposibilitan que otras mayorías puedan influir en la negociación durante todo ese tiempo", ha advertido.

Pese a sus críticas, CCOO ha insistido en que trasladará formalmente su malestar tanto a nivel sectorial como provincial, pero sin poner en riesgo la colaboración con UGT en otros ámbitos. "La unidad sindical tiene que seguir construyéndose, aunque debe hacerse desde la lealtad entre las partes", ha concluido Morales.