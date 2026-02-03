CCOO y UGT acusan a Loguida de vulnerar los derechos laborales por impedir la huelga en Telepizza Albacete

Concentración Telepizza. - SINDICATOS

ALBACETE, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han acusado a Loguida de "actuar de mala fe" y "vulnerar los derechos" de su plantilla al "impedir" la huelga convocada por los trabajadores de Telepizza en Albacete convocada para este martes.

Lo que iba a ser una jornada de huelga a tiempo completo secundada por la totalidad de la plantilla de los establecimientos de Telepizza en Albacete finalmente se ha quedado en una concentración, debido a que la empresa no ha confirmado que ha recibido la comunicación de la convocatoria de huelga, según han informado ambos sindicatos en una nota de prensa conjunta.

En opinión del secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, "esto es un ejemplo más de la indecencia de la empresa Loguida, franquiciada de Telepizza, que no solo el pasado 28 de enero no acudió al acto de mediación, trámite previo a la convocatoria de huelga para intentar buscar una solución, sino que tampoco ha dado respuesta a los correos electrónicos, ni a los mensajes ni al burofax que se le envío para comunicarle la huelga".

Ante esta situación, el Comité de empresa ha decidido no hacer la huelga porque podría ser ilegal, señalando Paco Gómez que esto "no deja de ser otra vulneración de los derechos de las personas trabajadoras, al igual que ya hizo el día de la huelga del pasado 6 de enero, cuando contrató a personas para cubrir ese día y abrir los dos establecimientos que debían permanecer cerrados".

CCOO y UGT han explicado que hacer la huelga podría tener "consecuencias y represalias" para las personas trabajadoras, por lo que han optado por hacer una concentración para visibilizar el apoyo de los sindicatos a la plantilla.

Los sindicatos han avanzado que se va a poner una nueva denuncia ante la Inspección de Trabajo porque las trabajadoras y trabajadores siguen sin cobrar la nómina de diciembre, los atrasos del SMI de todo 2025 y "posiblemente tampoco van a recibir su salario de enero porque el plazo para que la empresa lo ingrese termina el 5 de febrero".

Paco Gómez ha lamentado que la empresa Loguida "no esté por la labor de encontrar una salida a este conflicto" y su estrategia sea "mantenerlo en el tiempo para que las personas trabajadoras se cansen y se vayan y dejen de protestar". Desde los sindicatos se ha lanzado también un mensaje a Telepizza, que "sigue sin dar señales pese a que lo solución solo puede venir de su mano", recordando a la empresa matriz que "su rótulo y su marca es la que identifica los establecimientos en los que trabajan personas sin cobrar".

Por su parte, Juan Lorenzo, de FeSMC UGT, ha añadido que no se ha llegado a este punto de forma repentina, ya que los retrasos en el abono de las nóminas se vienen produciendo desde 2024 y en 2025 se han hecho más frecuentes.