CCOO y UGT advierten del bloqueo en la negociación del convenio de vinícolas en Ciudad Real

Archivo - Concentración de delegados del sector en Valdepeñas. - CCOO - Archivo

CIUDAD REAL 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han advertido que la negociación del convenio del sector de Vinícolas en la provincia de Ciudad Real se ha situado en una posición de bloqueo.

Desde CCOO Industria y UGT FICA de Ciudad Real responsabilizan a la patronal del sector, a la que acusan de "intransigencia" tras rechazar una peticiones "acorde a las necesidades y situación económica del sector".

"Lejos de ser admitida, esta propuesta apenas fue valorada por la patronal, que optó por ampliar sus pretensiones de recortes de derechos recogidos y consolidados en el actual convenio", han señalado los sindicatos en un comunicado conjunto.

CCOO Industria y UGT FICA han rechazado "la estrategia de cercenamiento de derechos por parte de la patronal, que ha convertido en práctica habitual el proponer en cada reunión nuevos recortes con el único fin de dilatar la negociación".

Ambos sindicatos han advertido que no van a aceptar que se recorte en las bajas, ni en la antigüedad, ni en el plus tóxico y penoso, ni en el seguro de accidente, de igual manera que no van a consentir que no reconozcan factores como la turnicidad e incrementos salariales por debajo del IPC.

Además, los sindicatos han subrayado que un sector que es fundamental y clave para la economía de la provincia de Ciudad Real, tenga a los trabajadores y trabajadoras con lo sueldos más bajos de toda España, y cuyas jornadas están muy por encima de las del resto de convenios de vinícolas del país.

"Estamos hablando además de un sector que está teniendo beneficios récord, y cuya patronal no deja de hacer alarde de ello, pero cuyos trabajadores y trabajadoras no se ven recompensados con una mejora de sus condiciones, pese a que son quienes sostienen la actividad", han apuntado en este sentido.

CCOO Industria y UGT FICA han señalado que la rentabilidad del sector, "que no es baja", no puede caer en las espaldas de sus trabajadores y trabajadoras, que hace apenas dos años tenían un salario por debajo del SMI.

Lo sindicatos han reclamado a la patronal que "reflexione y valore el papel que desempeñan sus trabajadores y trabajadoras, porque si no hay un cambio de actitud habrá conflicto". En este sentido, CCOO Industria y UGT FICA han anunciado que van emprender las acciones que consideren necesarias para dignificar el trabajo que miles de personas del sector de bodegas y alcoholeras realizan día a día para mantener una actividad esencial en la economía de la provincia.